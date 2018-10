El defensor de Rosario Central Matías Caruzzo destacó hoy que el clásico contra Newell's se transforma en un partido "aburrido" sin la presencia de la gente de uno u otro equipo y evaluó como "ideal" que al partido asistan público de ambos equipos·

En rueda de prensa en Arroyo Seco tras la práctica matutina, Caruzzo fue consultado sobre la cercanía del clásico -aunque aún no tenga fecha ni lugar de realización- y allí puso como ejemplo el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres que se jugó el domingo: "Hay cosas que hay que decirlas. Ese partido se pudo jugar con gente de los dos y se vivió una fiesta. Un equipo ganaba 3-0 y la otra gente cantaba también. El día que entendamos que uno gana y el otro pierde y ahí se termina, va a haber un cambio".

"Vivimos el fútbol de una manera muy extrema y no es así. Yo camino por la calle y la gente de Central me saluda, pero gente de Newell's también me trata muy bien. ¿Cuál es la transformación yendo a una cancha? No lo puedo entender", se preguntó el marcador central auriazul.



Caruzzo comentó luego que entiende el folclore, la cargada, el gaste y hasta los memes que se usan en la actualidad "y a uno le causa risa todo eso, está bueno, pero hasta ahí. No me parece que hay que ir más allá. Lo entiendo porque se vive de una manera especial y yo no quiero perder, lo quiero ganar al clásico".

"Todo tiene un límite y ojalá se viva de una manera particular pero que se pueda volver a jugar con gente de los dos lados, eso es lo ideal", destacó luego.

El marcador enfatizó que, sin la gente, el clásico se convierte en "un partido muy aburrido sin la gente. Ellos juegan su partido, lo viven a su manera y la cantidad de gente que puede ir de un lado y otro es mucha y que no lo puedan hacer por algunos, no es la forma. Ojalá que se pueda, obviamente que habrá que tomar recaudos".

"Tenemos que estar bien y preparados. Esta derrota es un golpe duro y un bife que nos tiene que reacomodar porque no nos podemos permitir estas cosas".

El central también se refirió a la durísima derrota ante Unión y al presente del equipo: "Estamos dolidos por la derrota, nunca se espera perder de esa manera, pero también hay que entender que fue una mala tarde y hay que sacarlo adelante. Tenemos dos semanas para trabajar tranquilos y prepararnos de la mejor manera porque se vienen cosas lindas".

"Tenemos que estar bien y preparados. Esta derrota es un golpe duro y un bife que nos tiene que reacomodar porque no nos podemos permitir estas cosas. Se vienen partidos lindos y complicados para jugarlos y es el momento para hacernos autocrítica y cambiar", analizó Caruzzo .

El ex San Lorenzo recordó que se vienen "partidos lindos, Boca y después Patronato o el clásico. No hay que mirar más allá de lo que viene para sacar más réditos. Esperamos hacer un buen partido y sacar un buen resultado con Boca y eso nos va a servir para lo que viene".