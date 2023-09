Jan De Nul presenta soluciones para la industria energética en Argentina Oil & Gas 2023

Desde la compañía explican que “el grupo cuenta con embarcaciones, equipamiento técnico, tecnología, know how y gran experiencia en este tipo de obras de alta complejidad y que son actualmente muy demandas por las empresas energéticas”. Jan De Nul ayuda a producir la energía que el futuro necesita, tanto dentro como fuera el agua, por eso, se presenta en esta renombrada exposición como un aliado estratégico del sector no solo alrededor del mundo, sino también en Argentina.

Los interesados pueden visitar el stand de la compañía ubicado en el lote 2D 06, justo en el ingreso del Hall Dos del centro de exposiciones de La Rural para conocer más acerca de estos proyectos y múltiples pericias de Jan De Nul en esta desafiante industria. Más información en Jandenul.com

Acerca de Grupo Jan De Nul:

Jan De Nul, empresa familiar de origen belga, presente en más de 150 países. Líder mundial en obras de infraestructura marítima, dragado, ingeniería civil y medio ambiente. Cuenta con más de 7000 empleados a nivel mundial. En la Argentina opera hace más de 25 años y emplea a 500 profesionales.

Innovación, experiencia y sustentabilidad; es la fuerza del grupo Jan De Nul. Gracias a la pasión y el compromiso de sus empleados y a su flota hiper moderna, el Grupo es líder en el mercado de dragado y obras marítimas, así como en servicios especializados para el mercado offshore de petróleo, gas y energía renovable. Jan De Nul es una empresa líder en ingeniería civil y actividades medioambientales.