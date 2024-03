Energías renovables: la chance estratégica de los empresarios santafesinos para generar su propia demanda 

Daniel es un conocedor nato del sector, estuvo 30 años trabajando en la Empresa Provincial de la Energía, por lo cual su know how de la red eléctrica es vasto. Tras esos años en la entidad pública, dio el paso a lo privado pensando en las energías renovables, que son el futuro a nivel global y Santa Fe no debe ser la excepción. “En Argensol estamos trabajando fuertemente en tratar de incentivar modelos de negocios dentro de la provincia donde la generación de energía se produzca en el mismo lugar donde está la demanda”. Ese último punto es clave, porque al generarse cerca del sitio donde se consume, se logra el ahorro del “flete” de energía. Ese servicio hoy está en manos privadas, es la firma Transener la encargada de transportar energía fotovoltaica de provincias como Jujuy, Salta, Catamarca o San Juan, y la energía eólica de Chubut, Santa Cruz o Buenos Aires al resto del país. Otro punto clave: esa red de transporte de alta tensión está en su tope y no se proyectan inversiones para mayores redes de expansión, por lo cual será clave para los próximos años generar la energía cerca del consumo.