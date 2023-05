El auge de las plataformas vs. quienes optan por los tres cineclubes más, El Cairo, Arteón, Humanidades, la Alianza Francesa, Videoteca, el Lumiére, las salas de los Cines del Centro y tal vez se sume el ex cine Imperial. Algunas propuestas de mayo

A pesar del auge desde hace diez años a la actualidad del streaming, algunos consumidores de películas no comerciales y cinéfilos siguen apostando al cine de arte, ese que apunta a obras cinematográficas donde se da un alto grado de experimentación e innovación, tanto en lo formal como en su contenido. Público que elige saborear películas en salas alternativas y que en su mayoría se concentran en el centro para ofrecer la actividad gratis o a precios populares.

Cuando se habla de las salas alternativas al cine comercial, no se puede eludir en el centro y microcentro al legendario cine El Cairo, sala pública ubicada en Santa Fe 1120 con una amplia oferta de títulos que merece ser vista en la página clickeando aquí en esta nota. De todos modos este fin de semana ya tiene un plato fuerte: un estreno internacional remasterizado de "Dos o tres cosas que sé de ella" (Jean-Luc Godard, 1967), el sábado a las 22.30 y el domingo a las 20.30, con entradas a solo 400 pesos (estudiantes y jubilados a 300).

O se refiere al Cine Arteón (Sarmiento 778), a cien metros uno de otro. En esta pequeña y antigua sala de Espacio Incaa (Instituto nacional de Cine y Artes) proyectan películas de lunes a lunes, lo que incluye un seminario de cine francés contemporáneo, "Hacia una mirada crítica", en coordinación con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Este sábado 6, a las 18, la comedia dramática "Peculiar" (2019, Pablo Festa) es una buena opción para un fin de semana que parece estará si no lluvioso, al menos nublado. Y a las 20, documental "La trasnochada" (2022, Blas Zanella).

Ojalá a estos dos tradicionales se sume el ex cine Imperial (corrientes 425). Hay un proyecto de expropiación por parte de la diputada provincial Mónica Peralta y un grupo autoconvocado de vecinos, profesionales y cinéfilos, con el fin de replicar lo que sucedió con El Cairo en el año 2008.

También, para quienes no son seducidos por las multisalas de cine norteamerticano con oferta de pochoclos y gaseosas está la Alianza Francesa (San Luis 846). Ya no ofrece ciclos de cine, pero para mayo prepara tres títulos los días 11, 17 y 31, que se anunciarán en el Instagrám (@alianzafrosario).

Además, entre los espacios "antiplataformas" están los tres cineclubes. El histórico, AMR de 7 décadas de existencia, que se reabrió en septiembre del año pasado, tras la pandemia y la inesperada muerte de quien lo mantuvo en pie: Alfredo Scaglia. El equipo que le volvió a dar oxígeno está integrado por Francisco Cabezudo; Carla Ciarocchi, Raúl Kozenitsky y Nidia Rullo, además de Plataneo.

Cine Club.jpg

Otro es el "Cineclu", de Empleados de Comercio (Corrientes 450) que funciona los martes a las 20. Lo coordina el grupo de realizadores audiovisuales que integran Orlando Benedetto, Celeste Ghione, Cristian Madoery, Claudio Perrín y Claudia Schujman, quienes sostienen que intentan con esta propuesta "esquivar la tiranía de las cadenas de exhibición que ofrecen mayoritariamente producciones desde una lógica puramente comercial".

Para mayo el Cineclu promete, entre otros títulos, la soviética "Ven y mira" (1985, Elem Klimov) y la inglesa, "Ex Machina" (2014, Alex Garland).

Finalmente, está el más nuevo de los cineclubes, creado hace un año por estudiantes de Realización Audiovisual de la Escuela de Cine y TV, "Otro club de cine"(Pasco al 500).

En su Instagram este espacio invita para mañana, sábado 6, a ver producciones animadas, desde las 20, con entradas a 300 pesos y bufet popular.

"Lo abrimos tres veces al mes; nos reunimos fundamentalmente estudiantes y amigos y compartimos producciones nacionales, clásicas y locales", comentó el estudiante avanzado Juan Pablo Lovato.

Los Cines del Centro (Shopping del Siglo, Rioja 1640) son otra opción interesante porque si bien allí proyectan cine comercial, se caracterizan por tener estrenos de cine europeo y asiático que no se ven en las grandes cadenas de multisalas.

A ese menú hay que agregar la Facultad de Humanidades, de Entre Ríos 750, donde Romano coordina desde el año pasado el ciclo "Cine Forum La Capilla". Este año la cita va los viernes.

El cineasta viene desplegando allí un ciclo que cruza autos y cine: una combinación perfecta en el cine estadounidese de los años 70.

Etica Tuerca.jpg

Romano también participa del rincón de Videoteca (Entre Ríos 1772), donde cada quince días cinéfilos de toda edad y procedencia comparten distintas temáticas con películas, autores o géneros.

Sin ir más lejos, el jueves de esta semana, en este comercio de videos que se mantiene en pie desde hace 42 años, Romano dio una charla en la que cruzó las variables "cine e infancia".

Por espacio de dos horas y media se vieron retazos de películas sobre niñez desvalida, en títulos como "El mundo marcha" (King Vidor, 1928). Y también fragmentos de filmes de niños satánicos y crueles como los de "El bebé de Rosmary" (Roman Polanski, 1968), "El exorcista" (William Friedkin, 1973) o "Cría Cuervos" (Carlos Saura, 1976).

En quince días se repite la cita a las 19.30, pero el eje del debate será el director canadiense David Cronenberg, que llevó a la pantalla tanto 'Cromosoma 5' (1979), como 'La zona muerta' (1983) o 'Promesas del este' (2007)

Y para ser justos hay que agregar a este listado el Cine Lumiére (Vélez Sárfield 1027) que no está en el centro, pero ofrece gran programación. Para mayo, cine francés y alemán para exquisitos.

MAYO EN CINE LUMIÈRE

Contra el menú por algoritmo

Cuando se les pregunta a quienes cooptan estos espacios, Romano arriesga: "Los que persisten son quienes no se quedan con el 'solo vengo al cine a divertirme' sino que buscan, además, una comunión entre una historia de buen nivel narrativo, además de identificación con la trama o el personaje". A modo de graficar más la idea, agrega que estos espectadores son quienes "ponen en paréntesis su vida" por casi dos horas.

"Son los que si bien saben que un pececito no habla, por un buen rato aceptan que Nemo sí lo hace o se sienten que son Muriel, esa jovencita que se casa en un pueblo" y cita así a la protagonista del filme "El casamiento de Muriel" (P.J. Hogan, 1995).

Plataneo, impulsor de la ley de Cine provincial que está en tratamiento en la cámara de diputados provincial, también analiza este gesto fiel al cine arte, de algunos y algunas rosarinas y lo comparte con este diario.

"No todos son cinéfilos, pero en general no quieren ver películas de manera "automatizada". Dice que el streaming provee un material "impresionante, tan impresionante y a veces caótico que el público termina abrumado, al punto que se olvida rápidamente qué serie vio, cómo era la trama o el título: es como comer una golosina tras otra con mucha azúcar, ya no sabés que sabor tenía cada una".

Además, Plataneo precisa su crítica en torno al estándar de la inteligencia artificial.

"El espectador de propuestas como Netflix termina consumiendo lo que le ofrece el cepeo algorítmico. Es como un runner, a tal punto que suele comentar 'hice un maratón de películas o series'. En cambio, el que va a ver cine a las salas que ofrecen cine arte, puede ver Netflix, pero también quiere decidir según su inquietud, quiere asimilar la obra, leer sobre ella, analizarla, discutirla", toda una serie de actividades que realiza el centenar de personas que acude cada martes a la cita del cine Club AMR, a las 20 y a las 22.

En lo que va de este año, la cartelera de esta sala ofreció títulos de terror y westerns como "Criatura de la noche" (2008, Tomas Alfredson) o "Un tiro en la noche" (1962, John Ford). El próximo martes, a las 20, se verá la rusa "Sin amor" (2017, Andrei Zvyágintsev) y a las 22, más terror y sangre con "Criatura de la noche" (2008, Tomas Alfredson).

Una ciudad para todos los gustos en materia de películas, en un momento histórico que ofrece quedarse con la pantalla en casa o encontrarse en salas a compartir y charlar sobre cine, en un acto para algunos, apasionado y de resistencia.