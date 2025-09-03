La UNR firmó un convenio para que los futuros ingenieros puedan validar su título en Italia Con la rubrica de un convenio con la Universidad Politécnico de Torino, a partir de 2026 los próximos graduados en Ingeniería Civil y en Mecánica podrán acceder a este beneficio 3 de septiembre 2025 · 17:56hs

Firma del acuerdo entre la UNR y la Universidad Politécnico de Torino

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Politécnico de Torino, en su sede en Sudamérica, firmaron un convenio de doble titulación para las futuros graduados en las carreras de Ingeniería Civil y Mecánica, confirmó a La Capital, el rector de la casa de estudios local Franco Bartolacci.

A partir de la firma del convenio, los estudiantes de la UNR y los italianos que pasen por la casa de estudios de la ciudad del norte de Italia tendrán el beneficio de poder validar sus títulos en dos países: los argentinos en Italia, los italianos en Argentina.

La gestión de esta importante novedad para los estudiantes se dio mediante la gestión del diputado italiano por Sudamérica Franco Tirelli. Durante varias jornadas de negociaciones, que se extendieron durante el último año, se logró llegar al acuerdo para que los futuros ingenieros tengan la doble titulación. La idea de la UNR que esto se implemente a partir del 2026.

Bartolacci además dio cuenta de la experiencia de trabajos con la Universidad de Torino en Sudamérica, en particular con estudiantes de intercambio en las facultades de Ciencias Políticas, Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Agrarias, lo que permitió un diálogo fluido entre autoridades de ambas universidades.