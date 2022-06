Violencia en Villa Gobernador Gálvez: "Los patrullajes no alcanzan", dijo el intendente

Tras la muerte de una nena de un año y medio en una balacera, Alberto Ricci aseguró que la "situación está cada vez peor y no hay manera de revertirla"

"Llevamos diez vidas perdidas en lo que va del año y lo que ocurrió anoche duele. Cada vez estamos peor. No hay manera de revertir esta situación. “Hace pocos días recibimos más móviles y más efectivos de parte del gobierno provincial, Gendarmería está trabajando en la zona, pero vemos que con el patrullaje solo no alcanza para revertir este problema”, agregó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el mandatario de la vecina ciudad sostuvo que “si bien hay diferentes tipos de situaciones en la ciudad, estas son las que más duelen. Hace un tiempo que los comercios sufren balaceras, con aprietes extorsivos, robos en la vía pública, de medidores de aguas, gas, cables. Está todo muy desmadrado y no hay manera de poder frenarlo”.

Ricci se mostró conmovido por la muerte de la niña Geraldín Gómez. El hecho sucedió este lunes a la noche en Mitre y 9 de Julio de esa ciudad, cuando apareció un automóvil por el lugar, cuyos ocupantes balearon a un grupo de personas que se encontraba en el lugar, y entre ellas estaba la criatura. La nena fue trasladada de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, pero falleció. En el mismo ataque resultaron heridas otras dos personas.

“La policía está en la calle, pero esto no se soluciona con policías en las calles. Hay que ir con medidas de fondo, con investigación. Si bien la Agencia de Investigación hace un trabajo muy bueno porque hay muchas causas judiciales que fueron esclarecidas, pero es evidente que no alcanza”, subrayó Ricci.

El intendente de Villa Gobernador Gálvez contó que unas horas antes de la muerte de la nena se había realizado en esa ciudad una reunión con representantes de distintos sectores de la ciudad para tratar el tema de la seguridad. “Quedamos todos muy angustiados y con mucha impotencia porque no le encontramos la vuelta para decir basta”, dijo Ricci.

“El primer paso para solucionar esto es sentarnos todos a una mesa y no actuar cada uno por su lado. Tiene que estar el gobierno nacional, las justicias federal y provincial, el gobierno de Santa Fe, las fuerzas de seguridad, los mandatarios locales, los fiscales. Tenemos que articular acciones en conjunto. Si bien los gobiernos locales no tenemos responsabilidad de enfrentar el problema, sí tenemos conocemos la zona que es muy importante. Sabemos en qué zona se cometen más delitos y no tomamos la decisión de sentarnos en la misma mesa para solucionar este drama”, agregó.