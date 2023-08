San Lorenzo: "Historias Fugaces" ya tiene segunda temporada

Vuelta a las fuentes

Franco Rosa tiene 39 años y es de San Lorenzo. Se recibió de productor audiovisual en la Escuela Provincial de Cine y Televisión, de Rosario. Emigró a Buenos Aires y allí tomó cursos de guionista, sobre todo de contenidos orientados al humor. Cuando volvió a su ciudad se asoció con Antonella Rozas, 28 años, periodista y locutora egresada del Instituto Superior Incorporado General San Martín, también de Rosario. Nació allí Shock Contenidos.

FRANCO ROSA Y ANTONELLA ROZAS.jpg Los responsables de Shock Contenidos, Franco Rosa y Antonella Rozas, ambos de San Lorenzo.

Si bien la productora subsiste haciendo trabajos de publicidad y propaganda, la idea de generar ficciones estaba en la cabeza de Franco. Tenía armados varios guiones y quería darle a su emprendimiento un sello propio. Hacer ficción significó un salto cualitativo para el grupo.

"El año pasado hicimos una convocatoria con tres días de casting. Se presentaron actores y actrices de Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Pueblo Andino, entre otras localidades. Este año volvimos a ha hacer una selección", cuenta el cineasta a La Capital. Y abunda: "En total, fueron cerca de 300 personas que vinieron, desde los siete a los 80 años. En la primera temporada de la serie trabajaron 45 actores, y en la segunda más de 60, entre protagonistas y secundarios".

En general, aunque no siempre, las historias tienen un toque de humor. Algunos capítulos giran en torno a conflictos donde aparece la triangulación amorosa, real o imaginada, expresa o confusa que enrarece la trama, y en todos hay una vuelta de tuerca que sirve de arco de transformación en la historia. En varios de ellos se mete el humor negro; en otros, el absurdo e incluso lo fantástico.

Así, en "Pampo", una de las mejores logradas, una chica va de visita a la casa de su flamante novio. Pero allí descubre que la familia es una sitcom típica de los 80, y se convierte en testigo y hasta protagonista involuntaria de un capítulo. En "La mesa chica", dos parejas se encuentran para un festejo y descubren que no siempre es bueno adelantarse a las buenas noticias, porque pueden volver como un boomerang envenenado. En "Traductora", un muchacho utiliza a una amiga (que tiene con él otras intenciones) para que le haga de intérprete con una londinense a la que se quiere levantar, pero las cosas toman otro rumbo y terminan siendo una sorpresa más para el protagonista que para el espectador. Y en "Rap Sodia", un muchacho ya u tanto grandulón para vivir con los padres amanece con enormes problemas de comunicación: de la noche a la mañana sólo puede hablar como rapero. Todo le va mal hasta que en un grupo terapéutico encuentra a la mujer de su vida.

Si hubo un salto de calidad entre la primera y la segunda entrega no fue algo que el director se haya propuesto directamente. "Pero creo que al haber hecho la primera temporada con buenos resultados me ayudó a resolver cuestiones con más soltura en la segunda, y eso se vio reflejado en la pantalla. También me animé a guiones más bizarros que el año pasado no hubiera hecho, como «Pampo»", afirma.

"PAMPO" ep 10 // Historias Fugaces Temporada 2

Las locaciones

Un tema aparte lo merecen las locaciones. Rosa explica que en la mayoría del rodaje se hizo en San Lorenzo, aunque hay otros lugares de la región. Por ejemplo, "A zafar de azafata" comienza con una toma general del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en Rosario, pero para recrear el interior se utilizaron las modernas instalaciones del Centro Cultural Batalla de Punta Quebracho, de Puerto San Martín, y un simulador de vuelo de la Escuela de Aviación Flying Time, con sede en Funes. El centro cultural hasta sirvió, con banderas norteamericanas colgadas de sus paredes, para recrear una parte del World Trade Center de Nueva York en "Torres Gemelas".

Pero no fueron las únicas locaciones, también usaron el Museo del Río Paraná, de la misma Puerto San Martín, una pequeña toma en el Monumento Nacional a la Bandera, y hasta usaron una imagen del Obelisco de Buenos Aires que les mandaron para completar el capítulo "CBU". Por lo demás, hubo paisajes más o menos reconocibles de San Lorenzo, y muchos interiores. "Hubo capítulos en los que usamos nuestras propias casas, hicimos todo lo que pudimos con recursos escasos", confiesa el director.

Por último, Rosa adelanta que existe intención de algunas plataformas de streaming de adquirir la segunda temporada. "FWTv tiene alianza con Flow, no sabemos si finalmente se terminará comercializando, por ahora está en redes sociales, y para la productora es importante, porque son contenidos propios de ficción", remata.

¿Se lanzará Rosa a un largometraje? "Me encantaría, tengo un par de ideas tirando a lo policial. Sin embargo, soy consciente de que hacer una película es un trabajo más arduo y complejo que hacer una serie, y que requiere de más recursos, tiempo y planificación. Por eso, por ahora me siento cómodo con el formato de la serie, pero no lo descarto en un futuro cercano", reconoce. Por el momento, tiene más de 10 guiones nuevos para seguir produciendo, de modo que la ciudad de San Lorenzo podrá seguir siendo escenario y lugar de convocatoria para nuevos capítulos de "Historias Fugaces".

