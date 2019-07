Finalmente se develó oficialmente lo que perciben los diez concejales de la ciudad de Venado Tuerto de la boca del propio presidente del Concejo Municipal, Pedro Bustos, quien reconoció que el sueldo ronda los 98 mil pesos mensuales; una cifra que había sido cuestionada por el edil vecinalista, Darío Jeannot (ex Cambiemos), quien fue electo semanas atrás. Dijo que su primera medida será proponer la reducción del 50 por ciento de las "obscenas" dietas. Bustos culmina el mandato este año y pidió que sea el Concejo que viene a partir de 10 de diciembre el que debata el abultado sueldo de los ediles.

Desde hace varias semanas circula en las redes sociales cifras sobre lo que perciben los ediles que varía de acuerdo a la incorporación de determinados ítems. Pero lo cierto es que cada concejal "cuesta" 154 mil pesos al erario público de los cuales, carca de cien mil van a parar a sus propios bolsillos. "Es una vergüenza lo que ganan teniendo en cuenta que muchos de ellos hacen poco y además no dejaron su actividad privada. Además es obsceno teniendo en cuenta la crisis que hay en el país", repitió Jeannot.

"Para mí sería muy fácil votar ahora una reducción de sueldos, porque dejo la banca en tres meses", dijo el concejal peronista Pedro Bustos al portal Venado24 y agregó que "hubo distintas reflexiones a partir de este proyecto de Jeannot, que tiene muchas verdades y otras no. A mucho no les pareció la forma, pero por lo que veo en los medios, tiene que ver con la comparación que hace Darío entre el sueldo de un concejal y lo que obtiene la mayoría de la ciudadanía".

En efecto la comparación que hace Jeannot tiene que ver con lo que percibe la mayoría de los argentinos y "lo desmedido y obsceno que cobran los ediles. Ese dinero es de los contribuyentes que hacen sus aportes para que se paguen esos sueldos. No surge de la nada", se ofuscó Jeannot. En las redes la indignación se hizo manifiesta en todos los muros que abordaron el tema sobre las dietas.

El presidente ratificó la cifra de 98 mil pesos mensuales y dijo que "hay que descontar los aportes partidarios y otros descuentos que son difíciles de explicar, pero es lo que se va a discutir cuando venga Jeannot, si es que se plantea ese debate. Recientemente hubo algún retoque, hay que recordar que antiguamente los concejales se regulaban sus sueldos, pero desde hace unos años se estableció que está asociado a los salarios de los empleados municipales, por lo tanto si ellos tuvieron aumento, seguramente nosotros también lo tuvimos".

Distintas voces

Tratar de encontrar algún concejal dispuesto a charlar sobre este tema fue una ardua tarea. Solo algunos contestaron la requisitoria periodística a través de WSP. Para algunos ediles la nota se trataba de una operación periodística que vaya a saber a quién podría beneficiar teniendo en cuenta que el dinero se lo llevan todos por igual y de todos los partidos. Un caso donde la grieta no se hace visible por ningún lado. Casi todos los ediles piensan parecido.

Ninguno dijo si es poco o mucho los cien mil pesos mensuales que perciben. Justificaron lo percibido en función a la "responsabilidad" del cargo. "La mayoría de los concejales no ganaría esa suma de dinero en la función privada. En mi caso tengo un emprendimiento gastronómico que genera más de 20 puestos laborales y en el que me paso más de doce horas diarias. Con mi socio no llegamos a ganar cien mil mangos mensuales casi nunca. Estoy abocado a esta actividad y no ejerzo en mi profesión por ejemplo".

Para la concejala macrista, Viviana Downes, —en diciembre culmina su mandato— el debate "es bastante más amplio. Depende también del trabajo y calidad institucional que queramos tenga el Concejo. Tenemos un presupuesto de menos del 2 por ciento del presupuesto municipal. Creo que toda la ayuda que damos tanto a instituciones como a particulares corre por nuestra cuenta, como el pago a asesores externos, tiempo o viajes. Hay que nivelar para arriba y no para abajo".

El extraño argumento de Downes para justificar los abultados sueldos es que "si quieren que sea gratis: solo los que tienen dinero podrán hacer política, sino serán coimeros. No es blanco o negro. Hay que rediscutir todo el sistema político. No pasa por sí o no, si queremos ser serios como sociedad, la discusión pasa por otro lado", dijo el alusión al pedido de Jeannot. Para el edil peronista, Patricio Marenghini, con respecto al planteo de Jeannot. "se dará un lindo debate. Para eso primero no hay que mentir. Segundo al mismo tiempo hay que debatir calidad institucional del trabajo del concejo y de cada concejal".

Marenghini es ingeniero agronómo y al parecer no le fue nada bien al dejar su carrera. "Yo dejé mi profesión para dedicarme 100 por ciento al trabajo político. Basta con preguntar cuánto gana un ingeniero agrónomo en cualquier empresa te darás cuenta que gana mucho más que un concejal".

No obstante Marenghini se mostró de acuerdo con el planteo de reducir las dietas que propondrá Darío Jeannot cuando asuma el 10 de diciembre tras sostener que "estoy de acuerdo siempre y cuando ese baja no desregule la cadena de mando y responsabilidades. Por ponerte un ejemplo empleados del concejo hoy ganan igual que un concejal porque a ellos les corre el 2 por ciento por cada año de antigüedad".

Demagogia

El presidente del Concejo, Pedro Bustos, dijo que "yo podría ser demagógico y aprobar esto cuando me quedan pocos meses en el cargo, pero lo correcto es que los concejales que van a estar cuatro años sean los que lo discutan. Más aún en este caso en el que se da una renovación importante, donde los cinco ediles elegidos son nuevos. Es respetuoso que sean ellos quienes opinen".

Agregó que "no es igual la situación de todos los concejales, algunos mantenemos nuestra actividad particular, otros deciden donar casi todo o gran parte de su sueldo de concejal porque tienen una empresa donde les va bien, y para otros esta es la actividad exclusiva. Todas esas situaciones deben contemplarse".

En rigor nunca trascendió periodísticamente que haya concejal alguno que done gran parte de su sueldo por tratarse de personas que están bien económicamente. Un conocedor de mil secretos del Concejo dijo con sorna: "Ví pasar decenas y de decenas de ediles y algunos de ellos con muchísima plata en la actividad privada y te aseguro que la mayoría de ellos eran más agarrados que cinturónde torero".

C.W.B.