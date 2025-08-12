La Capital | La Región | Policía

Piden evaluación psicológica del policía santafesino imputado por intento de femicidio

César Muga quedó bajo prisión preventiva tras dispararle a su pareja y otros uniformados. El juez ordenó la intervención de una junta de salud mental

12 de agosto 2025 · 07:55hs
El policía fue internado en el Hospital Cullen tras haberse atrincherado.

El policía fue internado en el Hospital Cullen tras haberse atrincherado.

La Justicia provincial confirmó este lunes la prisión preventiva de un policía imputado por intento de femicidio, quien además les disparó a sus colegas en Santa Fe. Mientras la pareja continúa internada, el magistrado a cargo de analizar el caso aceptó el pedido de una evaluación psicológica del imputado.

La defensa solicitó la conformación de una junta de profesionales de salud mental con el fin de determinar si César Muga tiene algún padecimiento subjetivo que impida seguir adelante con el proceso penal. "En cuanto a salud física, está bien", aclaró el fiscal Roberto Olcese después de la audiencia sobre medidas cautelares.

El uniformado se encuentra detenido desde el viernes primero de agosto, cuando baleó a su esposa y abrió fuego contra los policías que fueron a capturarlo. La mujer fue internada en el Hospital Iturraspe después de la agresión y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sigue de cerca los reportes médicos dentro de la investigación.

Policía atrincherado tras un intento de femicidio

Según la evidencia presentada por la Fiscalía Regional Primera, el efectivo de 53 años atacó a su esposa con su arma reglamentaria en su casa del barrio Nueva Esperanza. Las hijas de la víctima intervinieron para protegerla y luego el imputado se quedó atrincherado en el domicilio.

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza
César Muga, el policía que se atrincheró en su vivienda de barrio Nueva Esperanza tras herir a su mujer

César Muga, el policía que se atrincheró en su vivienda de barrio Nueva Esperanza tras herir a su mujer

El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) fue a la vivienda a primera hora de la mañana para frenar al agresor. En ese momento, Muga también les disparó a los uniformados, pero finalmente quedó bajo arresto gracias a la reacción con escudos balísticos. Así sumó una acusación por atentado y resistencia a la autoridad. Ambos delitos se consideran calificados por haber sido a mano armada y porque es un funcionario público.

>> Leer más: Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros

Durante las primeras audiencias de la causa, Olcese enfatizó que el episodio ocurrió en un contexto de violencia de género de larga data. El juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, aceptó el pedido de prisión preventiva, aunque Muga estaba internado en el Hospital José María Cullen tras un intento de suicidio en la subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.

El policía detenido fue atendido en el centro de salud provincial el último miércoles y este lunes no se presentó ante el magistrado. Sin embargo, participó de la segunda audiencia a través de una videoconferencia.

El fiscal recordó que Muga puede llegar a recibir una condena máxima a 15 años de prisión por el intento de femicidio. En tanto, el MPA espera que el traslado a dependencias del Servicio Penitenciario como parte del proceso penal y los resultados del peritaje vinculado a posibles padecimientos psicológicos para confirmar la imputabilidad. Además, el encargado de la investigación subrayó que el Estado intervino para asistir a las hijas de la pareja luego del incidente mientras su madre se encuentra bajo tratamiento por las heridas.

Noticias relacionadas
copio como en el examen de residencias medicas pero en la policia de santa fe

Copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

policia atrincherado en santa fe: cococcioni afirmo que tenia una causa por corrupcion que no tuvo resolucion

Policía atrincherado en Santa Fe: Cococcioni afirmó que tenía una causa por corrupción que no tuvo resolución

Desde el municipio destacaron que el proyecto no solo apunta a brindar entretenimiento de calidad, sino también a fomentar el turismo local y generar nuevas oportunidades para emprendedores del sector gastronómico y cultural. 

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El vuelco del camión se produjo en la ruta que conecta Casilda con Carcarañá.

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Ver comentarios

Las más leídas

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo último

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Se descartó la hipótesis inicial del descuartizamiento del cuerpo de una mujer mayor. Estudios arrojaron que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Todos los detalles

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Policiales
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Ciudad
Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil
LA CIUDAD

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Información General

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
El Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado