Piden evaluación psicológica del policía santafesino imputado por intento de femicidio

César Muga quedó bajo prisión preventiva tras dispararle a su pareja y otros uniformados. El juez ordenó la intervención de una junta de salud mental

La Justicia provincial confirmó este lunes la prisión preventiva de un policía imputado por intento de femicidio , quien además les disparó a sus colegas en Santa Fe. Mientras la pareja continúa internada, el magistrado a cargo de analizar el caso aceptó el pedido de una evaluación psicológica del imputado.

La defensa solicitó la conformación de una junta de profesionales de salud mental con el fin de determinar si César Muga tiene algún padecimiento subjetivo que impida seguir adelante con el proceso penal. "En cuanto a salud física, está bien" , aclaró el fiscal Roberto Olcese después de la audiencia sobre medidas cautelares.

El uniformado se encuentra detenido desde el viernes primero de agosto, cuando baleó a su esposa y abrió fuego contra los policías que fueron a capturarlo . La mujer fue internada en el Hospital Iturraspe después de la agresión y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sigue de cerca los reportes médicos dentro de la investigación.

Según la evidencia presentada por la Fiscalía Regional Primera, el efectivo de 53 años atacó a su esposa con su arma reglamentaria en su casa del barrio Nueva Esperanza. Las hijas de la víctima intervinieron para protegerla y luego el imputado se quedó atrincherado en el domicilio.

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza César Muga, el policía que se atrincheró en su vivienda de barrio Nueva Esperanza tras herir a su mujer gentileza

El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) fue a la vivienda a primera hora de la mañana para frenar al agresor. En ese momento, Muga también les disparó a los uniformados, pero finalmente quedó bajo arresto gracias a la reacción con escudos balísticos. Así sumó una acusación por atentado y resistencia a la autoridad. Ambos delitos se consideran calificados por haber sido a mano armada y porque es un funcionario público.

>> Leer más: Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros

Durante las primeras audiencias de la causa, Olcese enfatizó que el episodio ocurrió en un contexto de violencia de género de larga data. El juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, aceptó el pedido de prisión preventiva, aunque Muga estaba internado en el Hospital José María Cullen tras un intento de suicidio en la subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.

El policía detenido fue atendido en el centro de salud provincial el último miércoles y este lunes no se presentó ante el magistrado. Sin embargo, participó de la segunda audiencia a través de una videoconferencia.

El fiscal recordó que Muga puede llegar a recibir una condena máxima a 15 años de prisión por el intento de femicidio. En tanto, el MPA espera que el traslado a dependencias del Servicio Penitenciario como parte del proceso penal y los resultados del peritaje vinculado a posibles padecimientos psicológicos para confirmar la imputabilidad. Además, el encargado de la investigación subrayó que el Estado intervino para asistir a las hijas de la pareja luego del incidente mientras su madre se encuentra bajo tratamiento por las heridas.