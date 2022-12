Mejor prevenir, o cómo impedir que los 19 paradores de las islas sean un descontrol

Aún no empezó el verano pero algunos bares ya superan las 500 personas habilitadas, la música se escucha desde la costa rosarina y no hay restricción de alcohol para los navegantes

Domingo 4 de diciembre, el reloj marca las 13 y la temperatura ya trepa a 35 grados, en dos de los 19 paradores de la zona protegida de la isla, frente a La Florida y cerca del Puente Rosario-Victoria con una panorámica bellísima de Rosario. No se mueve una hoja en la escasa y disputada arboleda, la arena hierve bajo los pies y el aroma a asado cautiva a propios y extraños desde varias parrillas. Quedan unos días aún para que empiece el verano, pero las playas ya están atestadas de gente, el tope de 500 personas se ve superado a ojo de buen cubero. Hay, apretados, bañistas que cruzaron en lanchas taxi, kayakistas, amantes del stand up paddle, fanáticos del sol en lonas, reposeras y bajo sombrillas. Junto a todos, también mascotas.

El agua alivia a más gente, codo a codo. A ellos se suman los que incesantemente tratan de pisar la arena desde el río, con las embarcaciones a cuestas. "Permiso, permiso", avisan mientras pisan las ojotas ajenas y tratan de no golpear a nadie con sus remos y embarcaciones. Hay colas de unas 30 personas para comprar comida y bebidas, Limonadas, cervezas, tragos. También, hileras para entrar al baño que a esa hora ya huelen mal. Y todo, envuelto con música electrónica al palo. Bienvenido a la isla: quien quiera escaparse del estrés urbano, mejor tome otro rumbo.

La postal retrata solo a un par de paradores (bares con arboleda y playa) de las islas entrerrianas, de este verano 2022/2023, apenas un 0,01 por ciento de las extensión de las islas, calculado en 370 mil hectáreas, según informan desde el municipio victoriense.

Son espacios que generan fuentes laborales y esparcimiento, pero en muchos casos poco tienen en cuenta el cuidado del ambiente natural, el ruido, las fiestas clandestinas y la acumulación de residuos plásticos. Todo eso está a la orden del día tanto como la ingesta de alcohol de los concurrentes que en muchos casos regresan a Rosario con embarcaciones, en un campo náutico por demás de crecido. Para prevenir y estar alertas.

"Hay una medida cautelar desde abril en un Juzgado federal de Paraná que regula las fiestas, no así el funcionamiento de los paradores que pueden funcionar hasta con 500 personas, no más; son lugares de esparcimiento necesarios para Rosario y sus alrededores, la gente allí está más contenida que si va suelta a hacer asados o a prender fuegos en la isla y no alteran el ecosistema por seis horas de música un sábado o domingo", le aseguró a La Capital, el asesor legal del municipio de Victoria, Eduardo Ruda quien le cedió el listado de los 18 paradores habilitados y que se detallan más abajo.

Para él, según insistió, el "descontrol" es "igual al de cualquier reunión en la ciudad y es más peligroso para el municipio, una guitarreada con fogón nocturno, en cualquier lugar aunque sean diez".

Pero no piensan lo mismo desde Multisectorial de Humedales de Rosario.

"Nosotros logramos con denuncias que, temporalmente al menos, la municipalidad de Victoria no permita hacer fiestas multitudinarias con música con altísimo volumen y reflectores. Los paradores supuestamente están todos habilitados y con medidas reglamentarias de seguridad y control de desmonte. Pero poco se controla".

Con el mismo tenor, una tradicional navegante y concurrente a las islas desde hace años, Silvia Inchaurraga, señaló que "el río ya no es lo que era hace apenas una década atrás".

"No hay control de nada, y los paradores en su mayoría, durante los fines de semana son imposibles. Las motos de agua son una amenaza y nadie controla en qué condiciones se cruza el río".

La mujer indicó que el viernes pasado a última hora, "varios jóvenes cruzaron en una lancha alcoholizados con mega parlantes, así cada verano se lamenta algún accidente o herido".

Aunque por su parte, desde Prefectura, Gerardo Barrios, salió al cruce de esa versión. Remarcó que la repartición que tiene a cargo controla las embarcaciones y este fin de semana labraron varias infracciones, pero en la zona del arroyo Ludueña.

"También estamos controlando los taxis náuticos que llevan pasajeros".

Cruce desde La Florida y La Fluvial

Quien no tenga embarcación propia puede realizar cruces al río desde la zona norte y el centro, dependiendo los paradores que se elijan como destino. Desde La Florida y Costa Alta , en pocos minutos a bordo de un taxi lancha se puede llegar a La Invernada y al Paraná Viejo. Y desde la costa céntrica se cruza hasta el Banquito de San Andrés.

Los paradores habilitados en la isla, con la figura correspondiente y el dato de algunos de sus responsables, según la información del registro tributario de Victoria, son:

1) Garden Island (Federico Fernández Garrone-Isla La Invernada, frente a La Florida) servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo.

Sin embargo, este parador habilitado como "cantinas sin espectáculo" está registrado en la Afip (según Cuit 30-71631779-6) como "servicio de salón, baile, discoteca y similares" y fue en varias oportunidades centro de conflicto y polémica.

GArcen.jpg

En octubre de este año, circuló por las redes la organización de una fiesta electrónica (con entradas de 1500 pesos y agotadas), autorizada por el municipio de Victoria. Pero, ante reclamos de colectivos ambientales, se revocó el permiso porque violaba una medida cautelar de protección del ambiente. La fecha programada fue movida, aunque no por acatamiento a esa prohibición sino por cuestiones de mal tiempo. Y se hizo el domingo siguiente, como si nada. Garrone, quien vive en Rosario y salió por los medios presentándose como "abogado ambiental", tras conocer la revocación del permiso, se había quejado de la medida que, explicó, afectaba al resto de los paradores y aseguró que su negocio cumplía con todas las normas ambientales. Aunque su firma también había sido denunciada por utilizar maquinaria pesada para zanjones destinados al arribo de lanchas hasta su parador, cuando la bajante del río lo complica. También en esa oportunidad dijo haber pedido un permiso al órgano de control Vías Navegables para dar curso a esa acción de orden privado. Y en 2020, tras una medida cautelar que impide el movimiento de tierra, el juez federal Daniel Alonso visitó el lugar.

“Constató que no era para hacer un terraplén ni para unir el Paraná viejo con el cauce del río, porque es imposible- dijo Garrone- eso sería legal porque es una obra hídrica; después, por la bajante no seguimos esa obra, pero el juez tiene conocimiento de esos avances”.

2) Club Regatas Rosario (Isla Centenario o de los Alizales) servicio de camping.

3) El Pimpollal (Rafael Sugasti-Isla El Pimpollal) servicio de expendio de comidas y bebidas y servicio de hospedaje temporal (1 cabaña).

4) Isla Verde (Carlos Pederzini-Islote de Los Alizales) servicio de alojamiento en camping, almacén, servicio de expendio de comidas y bebidas y transporte fluvial de pasajeros.

5) El Bodegón (Lilia Martínez- Islote de Los Alizales) servicios de bares y confitería, camping y proveeduría que se encuentra en trámite a la fecha.

6) Varsovia (Emanuel Savarino- Isla La Invernada) servicio de expendio de comidas y bebidas.

7) Bamboo (Marcelo André-Isla La Invernada) Servicio de expendio de comidas y bebidas.

8) Caramelo (Martín Ortiz, Islote Centenario– Isla La inverna) servicios de bares y confitería.

En 2020 más de un centenar de jóvenes se volcaron en lanchas particulares y otras provistas por los organizadores a Caramelo a una fiesta donde no se respetaron ninguno de los protocolos establecidos para evitar un boom de contagios de Covid-19 en la víspera a la Navidad.

9) Capibara (Erica Orso- Isla Paraná Viejo) restaurante.

10) Club del Río (German Thalman- Isla La Invernada) servicio de expendio de comidas y bebidas, almacén, venta por menor de polirrubros.

11) Rancho Aparte (Martín Acosta-Isla La Invernada) bar, kiosco.

12) Los pagos (Andrés Mauro- Islote Centenario y/o Alizales) pizzería, fast food y locales de comidas y bebidas, venta por menor de productos de almacén y dietética.

13) La casita de enfrente (Diego Casanova-Isla La Invernada) kiosco, despensa con comida vegana, alojamiento en camping.

14) Los Benitos (Mariana Mina- Islote Benito) servicios de restaurante y cantina sin espectáculo, servicios de alojamiento en camping.

15) Aloha Wind Kook (Hernán Mateo-Isla La Invernada) servicio de expendio de comidas y/o bebidas c/mesas.

16) Parador Libertad (Julio Díaz -Islote La Libertad) despensa, bar, camping.

17) La pulpería del Kayakista (Lucas Lanesse- Isla La Inverna) bar.

18) Wakeland (Brian Almada y García y Paula Moretti-el lugar está cruzando el peaje en Victoria, a la derecha) guardería náutica y gestión deportiva (wakeboard).

No obstante ser una guardería, en las redes se cuelgan video y fotos de fiestas multidtudinarias.

parador isla Wake Land.mp4

19) Wilson (Mónica Cisneros- Islote Wilson) expendio de comidas y bebidas.

En el listado no está Vladimir, el parador en territorio santafesino más antiguo de la isla, asentado sobre un banco de arena natural de siete hectáreas con bar y alquiler de sombrillas y reposeras. Los datos del lugar pueden encontrarse en la página del Ente Turístico Rosario (ETUR).