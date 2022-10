"El Hospital está colapsado, con guardias desbordadas y falta de camas", dijo el vicedirector Juan José Mendoza

El reconocido pediatra y vicedirector del Hospital, manifestó su preocupación ante la falta de espacios y la necesidad de contar con un centro médico adecuado a la población actual de la ciudad, que es muy distinta a la de 1995, cuando se reinauguró el nosocomio. “Tenemos un Hospital que está desarmado, que carece de camas suficientes para brindar la atención a la gente, hay demoras en cirugías programadas. Estamos con graves problemas en la guardia, pedimos la ampliación del sector y todavía no nos autorizaron a hacerla”, expresó.

Frente a esta situación, Mendoza dio su opinión sobre el futuro del Hospital y no dudó al decir que “no debe seguir injertándose nuevos espacios sobre lo viejo (lo último se hizo en la campaña contra la pandemia de Covid, en agosto de 2020, con una obra que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos, y abarcó una superficie de 485 metros cuadrados). Creo que Villa Constitución merece tener un Hospital nuevo en el corto plazo, con una ubicación totalmente diferente y con una programación de un centro de salud con mayor complejidad”, señaló en una nota a El Sur Diario (elsurdiario.com).

Entre sus consideraciones, señaló que el lugar ideal sería “sobre la Av. Presidente Perón, para que tenga un fácil acceso desde todo el departamento Villa Constitución, teniendo en cuenta que ya cuenta con más de 100.000 habitantes, y a la par se necesitan proyectos de mejoras en la ruta 90 para que se facilite la llegada de los pacientes desde las distintas localidades”.

“Debemos tener un Hospital que pueda convivir con un Centro de Emergencias, quizá también con los Bomberos, todo en un solo lugar. Hay que tener una mirada de 50 años en adelante”, sostuvo para enseguida recordar que el actual edificio se inauguró en 1995, cuando “parecía que íbamos a tener un Hospital para muchos años y hoy ya no es viable con la población que tenemos y la demanda actual. Por eso digo que se tienen que pensar las cosas proyectadas a largo plazo, pero lamentablemente, y esto es una opinión personal, en Argentina somos cortoplacistas, no pensamos con futuro”, afirmó.

Asimismo, planteó que “a la par debemos pensar en los recursos humanos, ya que hoy tenemos muchas carencias y dificultades para cubrir guardias de fin de semana o feriados. Los que más años tenemos vamos poniendo en hombro para poder sostenerlo, pero se nos hace muy difícil, porque no se consigue la mano de obra especializada que requiere el Hospital. Esta es una situación que se da en otros establecimientos médicos de la zona, donde muchos profesionales eligen no trabajar los fines de semana. Es que si bien el pago está equiparado con los efectores privados, no siempre es bueno. Es realmente una situación compleja”, explicó.

Por mayor seguridad

Por otra parte, la Junta Interna de delegados de ATE en el Hospital se reunió el jueves con autoridades del efector público, el intendente Jorge Berti y funcionarios, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de seguridad que vienen atravesando los trabajadores en el centro médico. Es que según informó la organización sindical, “en el último mes, se registraron sucesivas agresiones a una compañera recepcionista, a una compañera enfermera y a compañeros médicos de la guardia el miércoles”.

“Como resultado de la reunión, informamos que logramos que el Ministerio de Salud envíe los fondos para comenzar a sostener un servicio de seguridad permanente, con asiento efectivo en el Hospital, que si bien no soluciona los problemas de violencia de manera definitiva, sí será un elemento importante en pos de la seguridad de todos”, expresó ATE en un comunicado.