Beltrán: trabajadores de la Fábrica de Armas marcharon contra los despidos

"Esto es la ruina de Beltrán, se cae la fábrica y se cae todo". No se lo dijo a este diario un sindicalista ni un político, sino una joven madre, que intentaba explicarle a su hija de la edad de los "por qué" lo que significaba un despido. Fue ayer, cuando los trabajadores de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán cortaron la ruta 11 para protestar por la desvinculación forzada de 49 operarios, en su mayoría mujeres, que se suman a los 35 cesanteados el año pasado.

La movida incluyó una concentración en la puerta de la planta, sobre la ruta, con quema de neumáticos, una parada en la Municipalidad, donde recibieron la solidaridad de las autoridades, y una marcha hasta la esquina de los bancos, en San Lorenzo. "Basta de mentiras, reapertura ya", era la consigna, en medio de un panorama pintado por todos como de pronóstico incierto, o más bien, de vaciamiento y cierre.

Como lo publicó LaCapital en su edición del sábado, la fábrica anunció la semana pasada a los trabajadores una nueva ola de despidos, con el cese de 49 operarios, en una decisión del gobierno nacional que también incluye a las industrias militares de Río Tercero y Villa María, y a la sede central de Fabricaciones Militares.

Los afectados son trabajadores contratados, aunque la mayoría del personal de la planta está en esa condición desde hace unos 15 años. Una planilla con los 49 nombres pegada en la entrada de la fábrica anotició el viernes al personal de la mala nueva. Los trabajadores, junto al gremio ATE, decidieron entonces la medida de ayer.

Movilización a Buenos Aires

Asimismo se confirmó que este jueves marcharán a Buenos Aires donde se movilizarán hasta la sede central del organismo, en Cabildo 65. Desde el gremio, Raúl Daz aseguró que ya son 800 los despedidos en Fabricaciones Militares de todo el país.

En la puerta de la Municipalidad de Beltrán, los manifestantes tuvieron un encuentro con el intendente, Mariano Cominelli, quien brindó su solidaridad y habló de la importancia de la fábrica para la ciudad.

"Todo parado"

Ayer, el comentario era unánime: "Está todo parado, no hay producción, no ingresan insumos, quieren voltear la fábrica, y si cierra esto, Fray Luis Beltrán desaparece", se escuchó decir en varias oportunidades.

Dos operarios del sector de fabricación de chalecos antibalas, inaugurada en 2013 —y que comenzó a producir al año siguiente, pero hace un año y medio que está parada— dieron su parecer sobre la situación de la empresa. "Sobrevaluaron los chalecos en 16 mil pesos, y perdieron la licitación contra una oferta de 12 mil, siendo que los nuestros eran multiamenaza y compraron los simples", afirmó el gremialista Fernando Peyrano. "Estamos fabricando lacrimógenos y nada más, no hay producción", abundó.

Carpa ante la fábrica

En la puerta de la fábrica hay montada una carpa donde los trabajadores vienen haciendo el aguante. Allí, un jubilado de la planta contó que "han despedido gente de hasta 60 años, y a muchas mujeres. No se puede producir si no hay insumos, y esta gente evidentemente no quiere que haya producción, y entonces, achica por el lado del personal".

Con estos nuevos despidos, el gremio informó que la fábrica quedó con 309 empleados, pero el panorama tiende a empeorar si no hay producción.

En la planta de Beltrán se venían fabricando principalmente municiones de 9 y 7,62 milímetros, disuasivos químicos y chalecos para las fuerzas de seguridad. Desde adentro, se dice que todo está en su mayoría parado.

Mientras esto ocurre en la fábrica de Fray Luis Beltrán, finalmente, 59 trabajadores fueron despedidos en Río Tercero y 42 en Villa María.