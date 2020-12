La provincia dispuso partidas para financiar producciones audiovisuales

Ahora, desde el Ministerio de Economía se ratificó el apoyo al desarrollo de la industria audiovisual de base cultural santafesina mediante la asignación de partidas específicas en el presupuesto 2021. Según se precisó, la decisión, enmarcada en la tarea de apuntalar políticas culturales e impulsar nuevos formatos narrativos audiovisuales, “se debe al virtual fracaso de la gestión socialista para generar fondos que debían provenir del cobro de ingresos brutos a plataformas de contenidos audiovisuales de consumo masivo, como Netflix y Amazon, entre otras”.

Cabe recordar que en su momento el Frente Progresista modificó el Código Fiscal para la sanción de la normativa conocida como impuesto a Netflix. El proyecto fue debatido y aprobado por la Legislatura santafesina en 2016 y, al año siguiente, se promulgó la Ley modificatoria Nº 13.617. El objetivo de la norma era tomar un 25% de lo recaudado a estas megaplataformas para destinarlo a la producción de contenidos audiovisuales provinciales.

“La notoria falta de eficacia de la gestión anterior para cobrar ese impuesto fue tan manifiesta, que jamás se recaudó un solo peso. Y desde la sanción de aquella norma en 2016 hasta la actualidad, no se pudo constituir ningún fondo específico”, dijo una alta fuente del área económica en la Casa Gris. Uno de los impedimentos para hacerse con los dineros de ese cobro, situación incluso reconocida por referentes del espacio audiovisual que formaron parte de la gestión del gobierno anterior, se debió a que esas plataformas no poseen filiales de sus casas centrales en el país.

Incluso, en otras provincias, la intención de cobrar un impuesto similar a estas poderosas plataformas de internet también tropezó con la imposibilidad de identificar el agente de cobro. Ya en 2016, cuando se propuso la ley en territorio santafesino, sus autores reconocían que era “difícil” saberlo y que no podían acceder a los datos más básicos para proceder al cobro del tributo.

La justificación política para la sanción del impuesto Netflix fue tomar recursos que todos los meses generan los usuarios/abonados a estos gigantes de la pantalla chica. Sin embargo, se destacó que “el socialismo nunca pudo cobrar esas tasas, no logró hacerse de fondo alguno a tres años de haberse promulgado la ley y ahora están exigiendo que se les cobre a Netflix, Amazon y Disney Plus. Es decir, están reclamando activamente lo que ellos mismos no pudieron hacer en más de dos años”, acotó la fuente consultada.

En virtud de la preocupación de los productores audiovisuales provinciales, desde el gobierno de Perotti se decidió a tomar cartas en el asunto. En el presupuesto 2021 ya están determinadas las partidas de Rentas Generales para financiar desde bases económicas concretas ese tipo de actividades culturales y no dejar atado el apoyo a los creadores santafesinos al fallido y ampuloso “Impuesto Netflix” que no pudieron cumplimentar sus propios autores. Un debate que tendrá alcance público durante el período de sesiones extraordinarias actual, al momento de debatirse los contenidos y alcances de la Ley Tributaria 2021.