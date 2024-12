La interna peronista, los oficialismos y una empresa irresponsable

Los peronistas son como los gatos

El peronismo santafesino, en sintonía con el nacional, parece no terminar una pelea interna para comenzar otra. Tan es así que incluso su reciente figura electoral parece que ni siquiera se presentará dentro de la estructura partidaria en la elección de constituyentes. Este fin de semana será clave para ver si sale humo blanco en la interna o la implosión se multiplica. No obstante este estado de cosas, muchos sugieren no menospreciar al partido del General. Es conocido su viejo dicho, que afirma: “Los peronistas somos como los gatos: cuando parece que nos estamos peleando es que nos estamos reproduciendo”.