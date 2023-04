Vuelve el debate sobre la inseguridad en los accesos a Rosario

A eso también se suman la instalación de equipos que hacen a la seguridad, como cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias, además de operativos sociales de carácter integral en el entorno de los accesos viales a la ciudad. El edil se preguntó, asimismo, si existe un plan de acción previsto por la Secretaría de Control y Convivencia municipal para el presente año para la zona de los accesos.

El concejal insistió en que "no tiene sentido generar una traza segura si todo alrededor no lo es", y agregó: "Para eso, estamos pidiendo al municipio más iluminación led en los accesos viales, desmalezamiento que es algo que también está solicitando Vialidad para el mejoramiento de la llegada de los servicios de emergencia, la instalación de cámaras de videovigilancia e incluso la realización de operativos sociales para que la gente se sienta parte de la ciudad y no esté agazapada esperando atacar con una piedra".

Los reclamos

En el pedido solicita además el detalle sobre la cantidad de reclamos realizados en el último año a través de los canales propios que tiene de la Municipalidad sobre situaciones e incidentes que se hayan producido en los accesos o en los entornos, ya sea presentaciones hechas en forma presencial, a través de la línea 147 de atención ciudadana, la página web oficial municipal y aplicación Rosario Responde, entre otros canales disponibles.

Además de las denuncias, la consulta del Concejo apunta a los reclamos atendidos y resueltos y a los detalles del proceso: plazo promedio de atención y resolución de las solicitudes, porcentaje de solicitudes y reclamos atendidos y descartados, y horario de las quejas.

De acuerdo a lo que plantean las cámaras de transporte que nuclean a las empresas de media y larga distancia, entre los puntos más conflictivos de la ciudad figuran las zonas de Circunvalación y autopista a Buenos Aires, el ingreso y salida a la capital provincial, y la atestada autopista a Córdoba, que en los últimos años experimentó un exponencial crecimiento de la circulación vehicular por la conexión rápida con Funes, Roldán o San Jerónimo Sud.

Tres y cuatro piedrazos por día

Los ataques, sobre todo a piedrazos y a colectivos, en el ingreso a la ciudad no son novedad. Los autos no están a salvo y en los últimos días también fueron noticia las denuncias en la zona del puente Sorrento, otro punto desde donde los vehículos son impactados para luego ser asaltados.

Sin embargo, desde el final del año pasado y el inicio de este año la situación recrudeció. Tanto es así que en enero último los transportistas señalaron que los accesos a Rosario están entre los más peligrosos del país, un punto que ratificaron las empresas locales de turismo.

Por entonces, el propio Ministerio de Seguridad de Santa Fe, admitiendo el escenario, se comprometió a reforzar el patrullaje fijo en la autopista a Córdoba, a la altura de Wilde, además de instalar móviles en Circunvalación cerca de los accesos desde Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, las autoridades también marcaron la necesidad de llevar a cabo tareas de parquización, iluminación, vallados y caminos laterales.

En los últimos días, desde la Cámara Federal de Transporte de Turismo denunciaron que se producen “de tres a cuatro agresiones con piedras por día” y, esta vez, señalaron principalmente el acceso a la ciudad por autopista a Buenos Aires.

Los testimonios de choferes de micros por ataques con piedras en parabrisas delanteros son múltiples, a lo que se suma la angustia de muchos pasajeros que, tras sentir el estallido de una ventanilla, también atravesaron momentos de temor ante la posibilidad latente de sufrir lesiones graves.