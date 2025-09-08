La Capital | La Ciudad | sorteo

Vivienda: casi 42 mil santafesinos participan de un nuevo sorteo para créditos Nido

Hoy se realizan para inscriptos en los departamentos Rosario y La Capital. Mañana será el turno de los 17 departamentos restantes.

8 de septiembre 2025 · 07:14hs
Este lunes y martes se realizará la 14ª edición de los sorteos Nido

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Este lunes y martes se realizará la 14ª edición de los sorteos Nido

Este lunes y martes se desarrollará el decimocuarto sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios que tienen la tasa de interés más baja del país impulsados por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM).

Cerca de 42 mil santafesinos participarán de las instancias que en esta oportunidad se realizará en dos jornadas: el lunes 8 se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario; el martes 9 será el turno de los 17 departamentos restantes. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 4358 ya otorgados. En ambos casos, comenzará a las 7 en Lotería de Santa Fe y se transmitirá por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS.

Este lunes, a las 8, autoridades provinciales brindarán detalles a los medios de comunicación.

Inscripción siempre abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

quini 6: un ganador en el revancha se llevo 1.700 millones de pesos

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos

El proyecto apunta a mejorar el tránsito en esquinas sin semáforos.

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Para validar el Boleto Educativo en la tarjeta Sube, los usuarios deberán acercarse a una de las dos terminales automáticas que hay en Rosario.

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

En conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: Estoy súper sorprendido

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las primeras entrevistas con las familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Newells y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

