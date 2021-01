Video: una mujer fue "tragada" por una boca de tormenta

"Me sentía mal, no me daban más las piernas. El incidente se produjo en la mitad de la calle. Me caí y no me podía levantar porque no tenía fuerza. Me pegué un susto grande porque me caí como muerta. Y después cuando intenté pararme me caí otra vez", relató Viviana sobre el momento que le tocó vivir en pleno diluvio.

Una mujer fue tragada por una boca de tormenta

Si bien las imágenes causan cierto estupor por la manera en que la mujer desaparece de la imagen del video, la mujer aclaró que "estoy bien, sólo me duele la cabeza". Y enseguida aclaró que "me pasó días atrás que me caí en mi casa. Me controlaron la diabetes y la tenía baja, por eso fue que me pasó eso".

Viviana contó que como vive sola "los médicos no quieren venir" y por ese motivo no pudo ser atendida como corresponde, más aún en la situación que se encuentra con el tema de la diabetes.