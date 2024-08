Trenes en crisis: tras los problemas en el servicio a Cañada de Gómez suspenden dos viajes a Retiro

Este martes por la noche no salió el tren desde Buenos Aires, ni partió otro esta madrugada desde Rosario. Denuncian fallas en el sistema de comunicaciones por radio

Trenes Argentinos no emitió comunicado oficial

Mariano Antenore, referente de la agrupación, le confirmó a La Capital la caída del “sistema de comunicaciones por radio”, utilizado para la circulación segura de las locomotoras y el diálogo entre maquinistas. “Sin esto, los trenes no pueden salir. Es una calamidad que no tengan una alternativa, por lo menos para que los viajes no se interrumpan”, planteó el especialista.