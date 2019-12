Ratner aseguró que "si los municipales cobran más, es porque trabajan más horas"

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, cuestionó el informe de la Fundación Libertad que sostiene que los trabajadores del municipio de Rosario ganan 45 por ciento más que los empleados del sector privado y disparó: “Si cobran más es porque, por sus obligaciones laborales, trabajan más horas”.

“La realidad es que la Municipalidad de Rosario es que tiene 24 categorías, comenzando con la más baja, que es de 28 mil pesos por todo concepto, el básico no llega a esa cifra pero se compensa con una suma adicional para llegar a ese monto”, detalló Ratner y siguió: “Puede ser que la estimación se haga con las horas extras, con algún tipo de extensión horaria”.

“Todos los años la Fundación Libertad publica algo contra los trabajadores municipales”, advirtió Ratner, y añadió: “Hay que buscar levantar la vara, nivelar para arriba, que si alguien no gana lo que ganen los trabajadores municipales lo gane. Hay que dar ideas, proyecto, para ver cómo los trabajadores pueden ganar más y no quejarse de los que ganan más”.

"Que esta fundación haga todos los años el mismo comentario es provocar a aquel que no tiene la posibilidad de un trabajo"

Ratner aseguró que el estudio que compara los sueldos de los empleados municipales y los del sector privado no es correcto. “La mitad del personal municipal trabaja en la salud pública, donde hay siete hospitales, dos maternidades, 52 centros de salud y es la única ciudad que le garantiza a todos los vecinos el derecho de acceso a la salud”, explicó.

“Acá todo vecino que necesita el acceso a la salud lo puede tener en los hospitales, los dispensarios, en el Cemar, un centro de especialidades médicas de alta complejidad”, enfatizó al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y agregó: “Cuando un juez dice que debe haber más controles en Pichincha la tarea la hacen los empleados municipales”.

“También tenemos la Calle Recreativa los fines de semana y muchas otras actividades que obligan a los trabajadores de la Municipalidad a cumplir trabajos adicionales”, insistió Ratner, y señaló: “Lógicamente, esto hace que los empleados municipales cobren más, pero también trabajan más horas que los del sector privado”.

Asimismo, indicó: “Que esta fundación haga todos los años el mismo comentario es provocar a aquel que no tiene la posibilidad de un trabajo o perdió el trabajo es como para decirle ‘mirá lo que ganan estos y vos estás desempleado y en tu trabajo a vos te pagan menos’ , me parece que eso no aporta nada y da una visión negativa de un sector, en este caso el municipal”.

“Nosotros exhibimos con orgullo haber discutido una paritaria desde hace tres años a esta parte que incluye la cláusula gatillo, que no es un aumento de sueldo, sino un recurso para acompañar el proceso inflacionario”, enfatizó el sindicalista, y aclaró: “No es que le va a ganar a la inflación y tiene que para pensar en otro consumo ni realizar un viaje”.

Consultado sobre si seguirá la cláusula gatillo el año próximo, Ratner dijo: “Faltan dos o tres meses de reunirnos en las paritarias para ver la política salarial del 2020 y hablar de estos temas ahora creo que no ayuda, genera incertidumbre en el trabajador, que no sabe cómo va a cobrar, qué van a negociar, cómo le van a actualizar el sueldo”.

“Más que discutir si se va a mantener la cláusula gatillo nos gustaría que pensáramos cómo vamos a mantener el poder adquisitivo del salario, y no que los trabajadores terminen pagando las dificultades que generaron otros”, afirmó Ratner, y concluyó: “Vamos a defender el sistema, que no hace más que acompañar el proceso inflacionario”.