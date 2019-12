Entre el presupuesto necesario para salir de vacaciones, no sólo hay que contar el precio del alojamiento, la comida y el esparcimiento. Quienes deciden trasladarse en su vehículo particular, también tienen que pensar en ponerlo a punto para salir a la ruta con tranquilidad y no pasar sobresaltos mecánicos. La inspección técnica, que arranca en 2 mil pesos (si se tiene la suerte de no tener que reparar nada), garantiza una travesía segura y permite detectar fallas que pueden ser fatales.

Los chequeos deben hacerse periódicamente, pero naturalmente llega diciembre, y muchos se dan cuenta de que los dejaron para último momento. La revisiones previas a viajar se realizan sobre diversos componentes del rodado: estado de los neumáticos, alineación y balanceo, frenos, luces, amortiguación, tren delantero, correas, cambio de aceite y filtros (de nafta, de aire y de aceite).Si todo está en buenas condiciones, el desembolso de dinero no es tan grande y puede resolverse con unos 5 mil a 8 mil pesos (fluidos, pastillas de freno y filtros), pero si se detecta alguna anomalía o desgaste, los montos se tornan mayores: un par de neumáticos asciende a 15 mil pesos; correas, desde 13 mil; y tren delantero se va a 10 mil pesos.

Seguridad

"Lo primero que hay que controlar por seguridad es el estado de cubiertas, alineación y balanceo", dice el mecánico Oscar Gentile, que tiene un taller en Ituzaingó 3423. Allí puede verse si es necesario rotar alguna, y también es importante chequear la rueda de auxilio para asegurarse de que sirva en caso de emergencia. Esto es muy importante porque un pinchazo en la ruta puede provocar la pérdida de control y un choque fatal. De día, en verano, la temperatura del asfalto puede generar fácilmente un reventón en una cubierta gastada. En tanto, de noche, sufrir una pinchadura con todo el auto cargado, en un camino en medio de la nada, y con toda la familia a bordo del coche, puede ser un verdadero dolor de cabeza.

"De no mediar problemas puntuales con alguna, las cubiertas se cambian de a pares: las que están en mejores condiciones se dejan atrás y las nuevas van adelante", explica por su parte Germán Badaloni, del taller A Punto (24 de Septiembre 1313). Si bien varían en tamaño (14 pulgadas, 15 o 17) y en precio, según la marca, el piso es de 4 mil pesos cada una y el techo es de 14 mil. Con alineación y balanceo (1.000 a 1.500, hay promociones que la realizan sin cargo), se puede gastar un promedio de 15 mil pesos para cambiar un par.

Otro aspecto importante son los frenos, que consiste en controlar el estado de la pastilla, que es otra de las cosas que más suele cambiarse antes de salir a la ruta. El promedio son 2 mil pesos de repuesto y otros 2 mil de mano de obra. Luego se revisan las luces en general (altas, bajas, de frenado, de posición y guiños, entre otras cuestiones), y las escobillas del limpiaparabrisas.

A partir de allí, se observa todo lo que es fluidos: niveles de aceite, agua, lubricante, que no haya una pérdida de líquidos y no se observe nada raro. "Un chequeo sin tocar nada puede salir 2 mil pesos. Un cambio de aceite y filtro está en 3 mil. La afinación y puesta a punto, con cambio de bujía, cambio de cables y filtro de aire ronda los 2.500", detalla Ricardo Ciavarro, titular del taller Río Negro (Perú 1481) .

Lo último que se revisa sí o sí es el estado de las correas, que se cambian en general cada 50 mil kilómetros. "Se mira que no se estén por cortar, que estén dentro del rango de funcionamiento y que el viaje sea seguro, que puedas ir y venir sin ningún problema", afirma Badaloni. Este es un arreglo caro y depende del auto. Un coche "sencillo" (los mecánicos mencionan Fiat Palio, Siena o Chevrolet Corsa) puede demandar entre 5 y 7 mil pesos de mano de obra y entre 8 y 10 mil pesos para los repuestos.

En tanto, Gentile menciona como otro arreglo posible los amortiguadores, que también se cambian de a pares y cuestan alrededor de 3 mil pesos cada uno. Otro imponderable puede ser un problema en el tren delantero: "Con cambio de bujes de parrilla, extremos de dirección y rótulas estamos hablando de un alrededor de 10 mil pesos con mano de obra incluida", aclara Ciavarro.

Según el relevamiento que realizó LaCapital, la revisación completa de un auto estándar, con cambio de aceite, filtros y pastilla de freno, ronda entre los 5 mil y 8 mil pesos dependiendo del establecimiento y del tipo de rodado.

Verano y crisis

Estas vacaciones de verano coronan un año difícil desde lo económico, con una fuerte devaluación del peso, retracción del consumo, pérdida del poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores e incertidumbre sobre cuánto demorará en llegar la prometida recuperación.

En este marco, los mecánicos cuentan cómo es el impacto de la crisis sobre el comportamiento de los clientes: "La gente quiere gastar lo menos lo posible. Primero come y después arregla el auto, por lo que hay en la calle muchos sin el mantenimiento necesario", afirma Gentile. Y agrega que "como los precios de los repuestos se fueron al diablo, venimos achicando la mano de obra al máximo para mantener a los clientes".

En época de vacas flacas, entonces, es importante la atención personalizada. "Uno mira que los componentes estén en buenas condiciones, o que al menos alcance para ir y volver", dice Badaloni, quien afirma que "trata de generarle el menor gasto posible a la familia que trae el auto al taller, sin poner en riesgo la seguridad". Por eso, aclara: "Si te faltan 10 mil kilómetros y la correa viene caminando bien, no hay desgaste y no está reseca, prefiero mirar los frenos y el aceite".

El que cierra es Ciavarro, quien también es colocador de equipos de GNC: "Ahora estamos bien, es típico. Como la gente viaja y cobra el aguinaldo viene a instalar los equipos para ahorrar en el viaje a Córdoba o la Costa Atlántica. O viene el que no pasó la RTO y tiene que volver a arreglar algo. Pero después, en febrero, cae", detalla.

trabajos en el barrio. Un mecánico en plena tarea en 24 de Septiembre 1313.