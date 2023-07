Pellegrini al 4500: la mujer golpeada en un robo continúa estable en terapia intensiva

El subdirector del Heca, Germán Camiletti, indicó este sábado al ser consultado por La Capital que "no hubo grandes cambios. La mujer está en observación, está estable y permanece internada en el área de terapia intensiva. Ella sufrió un traumatismo de cráneo producto de la caída y hay que esperar su evolución. No hablamos de tiempos, sino de esperar. No está asistida con respirador y en casos como estos hay que aguardar la evolución".