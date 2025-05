Paro de colectivos en Rosario: ciudad a media máquina y docentes con el incentivo a salvo

Con las primeras luces del día, la plaza Sarmiento lucía desolada. En las paradas de colectivos, no había usuarios del transporte urbano que hayan sido sorprendidos esta mañana por la noticia que se confirmó sobre las 22.30 de anoche, solo se veía el intenso movimiento de peatones y la circulación de vehículos particulares y taxis que iba creciendo conforme el paso de las horas.

paro de colectivos03.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cómo afectó el paro a trabajadores de calle San Luis

Un empleado de un comercio de calle San Luis contó al móvil de LT8 que el paro del colectivo no lo había afectado, pero que tuvo ir a trabajar en moto, luego de ponerse de acuerdo con una compañera de trabajo. "Siempre nos manejamos en colectivo, pero al no haber transporte venimos en moto, sino venía a trabaja me descontarían el día. Hoy vi menos movimiento en la calle. A esta hora (alrededor de las 7.30), está lleno de gente, y hoy no hay nadie", subrayó.

paro de colectivos02.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El muchacho creía esta mañana que el centro no tendrá hoy la imagen de siempre y que el paro de colectivos haría mermar la cantidad de gente que acude al centro a hacer compras. "Creo que habrá menos gentes hoy", dijo y se quejó por la hora en que los dirigentes de la UTA Rosario resolvieron adherir al paro nacional. "La información sobre el paro llegó muy tarde. Anoche, a las 9.30, no había información concreta. Hoy me levanté a las 5 y vi que había paro. La información salió muy tarde".

Otro empleado, pero que admitió no usar el transporte público para ir a trabajar, dijo que "se ve menos movimiento por el paro. A esta hora (7.30) suele verse mucha gente que va a trabajar y hoy no es así. Creo que eso va a afectar un poco a la actividad comercial. La mayoría de los trabajadores se manejan en colectivo y el que viene a hacer compras también".

También deslizó críticas a la dirigente de la UTA Rosario por no informar claramente los alcances de un paro. "Estaban deliberando que si adherían o no al paro y no pensaron en las familias que se tienen que organizar para llevar a los chicos a las escuelas. Tomaron la decisión muy tarde",