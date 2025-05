Central enfrenta en octavos de final al rival donde comenzó el ciclo de Ariel Holan como entrenador

La realidad de Central hace seis meses atrás era totalmente distinta. Los de Arroyito tras salir campeones en la Copa de la Liga 2023, no arrancaron bien en 2024 a punto tal que el 31 de julio de ese año, Miguel Russo dejó de ser el entrenador canalla.

Asumió Matías Lequi, quien luego de un gran comienzo con un triunfo ante Gimnasia en La Plata y otro contra Newell’s en el Gigante de Arroyito, no pudo enderezar el barco y su ciclo duró solamente 16 partidos hasta noviembre del año pasado.

Allí asumió el Profesor y luego de cerrar el 2024 con dos victorias y dos derrotas, tras hacer una muy buena pretemporada, el equipo se acomodó y recuperó el nivel que tuvo en 2023 cuando salió campeón en Santiago del Estero.

El equipo de Central en el debut de Ariel Holan

Aquel equipo en el primer partido de Holan en Central salió a la cancha con Jorge Broun, Damián Martínez (78’ Emanuel Coronel), Juan Giménez, Mauricio Martínez y Alan Rodríguez (78’ Agustín Sández); Franco Ibarra; Maximiliano Lovera (67’ Lautaro Giaccone), Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz (51’ Augusto Solari); Enzo Copetti (78’ Marco Ruben). Quedaron en el banco sin entrar Axel Werner, Luca Raffin, Kevin Silva, Elías Ocampo, Santiago Segovia y Luca Martínez Dupuy.

Si se hace un análisis del equipo, no es un dato menor que hubo un cambio total en la defensa respecto a aquel debut de Holan en Central. Solo se mantuvo Fatura Broun entre los titulares. Pero el Profesor no pudo contar ni con Carlos Quintana, ni con Facundo Mallo ni con Juan Cruz Komar para ese estreno. Incluso Coronel y Sández, no fueron de la partida y sumaron minutos desde el banco.

Esta versión 2025 tiene más equilibrio en la mitad de la cancha. Ya que en ese cotejo contra el Pincha, Ibarra era el único volante central y quien ayudaba en un poco más en la contención era Jonatan Gómez que tiene características más ofensivas que Federico Navarro, quien hoy integra el doble 5.

Del medio para adelante, los mismos nombres

En cuanto a la generación de juego los nombres, comparando con el primer partido de Holan, se mantienen. Debido a los que lo hicieron en ese sector neurálgico del campo de juego, en la actualidad o son titulares o la primera opción de cambio.

Finalmente, respecto a la referencia en el área, al igual que aquella vez está Enzo Copetti, aunque su recambio por aquellos tiempos era Marco Ruben y hoy quien ocupa ese lugar es el paraguayo Sebastián Ferreira.

Lo cierto es que hoy Central tiene mejores argumentos para enfrentar a Estudiantes y el Pincha no es el mismo equipo que seis meses atrás.