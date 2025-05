El dólar oficial subió $30 y superó los $1.200 en una jornada compleja

En cuanto a los bonos en dólares, los que más cayeron fueron el Global 2038 (-3 %), el Global 2029 (-2,5 %), el Global 2041 (-2,4 %) y el Global 2046 (-1,5 %). El riesgo país, en ese contexto, se mantuvo en torno a los 741 puntos, según la medición de JP Morgan.

Reservas

Las reservas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer por tercera rueda consecutiva. El miércoles pasado se habían ido u$s 205 millones y el lunes, al reanudarse las operaciones de mercado, salieron otros u$s 11 millones, hasta finalizar en los u$s 38.949 millones. El Banco Central no intervino en el MLC. Las reservas netas rondarían los u$s - 6.708 millones”, explicaron en esta jornada desde Allaria.

En estas horas se sentirá el impacto del pago de intereses por más de u$s 600 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El nuevo préstamo del FMI le dio más tiempo al sostenimiento de un dólar relativamente barato pero cuando el país se enfrente nuevamente a la escasez de divisas, más temprano que tarde, esta política se agotará y una devaluación afectará severamente las condiciones de vida de la mayoría de la población”, advirtió el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) en su último informe de coyuntura.

El préstamo del FMI porque el gobierno no acumuló reservas en un contexto comercial sumamente favorable con un saldo de comercio exterior positivo y superior a los u$s 23.000 millones.