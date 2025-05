Asociación Rosarina de Básquet: quiénes están invictos y quiénes no pudieron ganar en 2025

Entre los chicos están en Primera A Tiro Suizo (8-0) ; en la Primera B Gimnasia y Esgrima B (8-0) ; en la primera C Velocidad y Resistencia, y Red Star de San Lorenzo (3-0) ; y en la Primera D hay 5 equipos que cuentan con un récord de 3-0: Provincial C, Sportivo Federal B, Universitario C, Saladillo B y Servando Bayo B.

En tanto la rama femenina todavía tiene dos elencos que no besaron la lona: en la primera división Náutico Sportivo Avellaneda (4-0) y en la Primera B Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (3-0).

Los que todavía no ganaron

En los torneos de varones tanto en la Superliga como en la Primera B no hay equipos sin victorias, pero sí lo hay en las otras tres divisiones.

El que no las tiene todas consigo es Red Star de San Lorenzo con un récord de 0-8 en la Primera A. Mientras que en la Primera C, el que todavía no pudo ganar fue Rosario Central C (0-3).

En tanto, en la Primera D hay seis clubes que no conocen el triunfo en 2025: Timbuense (0-3), Ciclón B (0-3), Velocidad y Resistencia B (0-3), Belgrano de Oliveros (0-2), Unión y Progreso B (0-2) y Unión Sionistas B (0-2).

En cuanto a la rama femenina, en la primera división Unión de Arroyo Seco (0-4); y en la Primera B Calzada (0-3) y Newell’s (0-2) son los todavía no pudieron festejar.

Récords en la Asociación Rosarina de Básquet

SUPERLIGA (16 equipos)

Sportsmen Unidos (6-1), Temperley (5-2), Unión y Progreso (5-2), Club Atlético Olegario Víctor Andrade (5-2), Gimnasia y Esgrima (5-2), Provincial (4-3), Atalaya (4-3), Náutico Sportivo Avellaneda (5-1), Atlantic Sportsmen (4-2), Rosario Central (3-3), Echesortu (2-5), Unión de Arroyo Seco (1-6), Sportivo América (1-6), Regatas de Rosario (1-6), Fisherton (1-6) y El Tala (2-4).

PRIMERA A (16 equipos)

Tiro Suizo (8-0), Los Rosarinos Estudiantil (7-1), Newell’s (6-2), Talleres de Arroyo Seco (6-2), Alumni de Casilda (5-3), San Telmo de Funes (5-3), Libertad (5-3), Calzada (4-4), Sportivo Federal (3-5), Unión Sionista (3-5), Municipalidad de Puerto San Martín (3-5), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (3-5), Ciclón (3-5), Talleres de Villa Gobernador Gálvez (2-6), Ben Hur (1-7) y Red Star de San Lorenzo (0-8).

PRIMERA B (19 equipos)

Gimnasia y Esgrima B (8-0), Naútico Sportivo Avellaneda B (7-2), Atlantic Sportsmen B (6-4), Maciel (7-2), Saladillo (6-3), Temperley B (6-3), Residentes Parquefield (5-5), Servando Bayo (5-4), Universitario (6-2), Provincial B (5-4), El Tala B (5-4), Atalaya B (5-3), Fisherton B (4-5), Rosario Central B (4-5), Edison (2-7), Universitario B (1-9), Independiente de Ricardone (1-8), Náutico Sportivo Avellaneda C (1-8) y Fortín Barracas (1-7).

PRIMERA C (14 equipos)

Velocidad y Resistencia (3-0), Red Star de San Lorenzo B (3-0), Unión de Arroyo Seco B (2-1), Tiro Suizo B (2-1), Arroyo Seco Athetic Club (2-1), Club Atlético Industrial Social y Deportivo de Funes (2-1), Sorrento Open Club (1-2), Los Rosarinos Estudiantil B (1-2), Calzada B (1-2), Belgrano de Rosario (1-2), Regatas de Rosario B (1-2), El Tala C (1-2), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria B (1-2) y Rosario Central C (0-3).

PRIMERA D (15 equipos)

Provincial C (3-0), Sportivo Federal B (3-0), Universitario C (3-0), Saladillo B (3-0), Servando Bayo B (3-0), San Telmo de Funes B (2-1), Edison B (2-1), Talleres de Arroyo Seco B (1-2), Municipalidad de Puerto San Martín B (1-2), Timbuense (0-3), Ciclón B (0-3), Velocidad y Resistencia B (0-3), Belgrano de Oliveros (0-2), Unión y Progreso B (0-2) y Unión Sionistas B (0-2).

FEMENINO – PRIMERA DIVISIÓN (9 equipos)

Náutico Sportivo Avellaneda (4-0), Regatas de San Nicolás (3-1), Talleres de Villa Gobernador Gálvez (2-3), Ben Hur (3-1), Temperley (2-3), Rosario Central (2-2), Sport Club de Cañada de Gómez (1-2), Maciel (1-2) y Unión de Arroyo Seco (0-4).

FEMENINO – PRIMERA B (8 equipos)

Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (3-0), Sacachispas de Villa Constitución (2-1), Asociación Deportiva Everton Olimpia de Cañada de Gómez (2-1), Provincial (1-1), Unión de Arroyo Seco B (1-1), Riberas del Paraná de Villa Constitución (1-1), Calzada (0-3) y Newell’s (0-2).