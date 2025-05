Dalma Maradona cruzó a Gonzalo Valenzuela tras sus dichos sobre Diego

"Eso viene desde Maradona. Para mí es el gran ejemplo: Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron 'la mano de Dios'. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino. Y esa wea es un cáncer social”, dijo el ex de Juana Viale en un streaming de su país.

La respuesta de Dalma Maradona a Valenzuela

Dalma Maradona respondió a estas declaraciones en el programa “Ángel Responde”. "¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. No tengo nada en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto pero me está costando mucho", empezó diciendo la mayor de las hijas de Diego con Claudia Villafañe.

"Me parece que se pierde todo ese contexto del mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas. Hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas, si querés le podes explicar eso a tus hijos", consideró sobre la reflexión de Valenzuela.

“No quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro", sumó. Finalmente, le recordó al chileno que trabajó durante muchos años en Argentina, que sus hijos son argentinos y le pidió no “menospreciar” al país.