Javkin se sumó a otros intendentes del interior para reclamar el rediseño de políticas tributarias

Javkin aseguró que los intendentes “no están reclamando más plata, solo quieren que no les saquen recursos que después van a parar a Amba". Analizó: "Si los impuestos nacionales que están para esos programas que no se prestan, queremos que nos den una respuesta. Los municipios no podemos dejar de hacer obras, de prestar servicios o dejar de vacunar porque estamos vinculados a lo que la gente nos reclama con razón. Nación viene esbozando un camino para reducir impuestos, con lo cual estamos de acuerdo, pero que hay que reducir los impuestos no coparticipables, los impuestos a los combustibles, a los débitos y créditos bancarios, o eliminemos las retenciones. Estamos de acuerdo con la reducción de impuestos, el problema es cuáles son esos impuestos y dónde va lo que se recauda”.

“En la ciudad de Rosario aportamos por impuestos nacionales 1.974 millones de pesos. Y la ciudad recibe, por todo concepto de coparticipación, 104 millones, es decir el 5 por ciento. De cada cien pesos que ponemos vuelven 5. Eso no es de ahora, pero se sigue agravando. El municipio de Rosario pagó de IVA 50 mil millones de pesos, que es el equivalante a nuestro plan de obras. Del servicio de transporte que prestamos, para el cual ya no recibimos subsidios, además tenemos que pagar el IVA. No solo no tenemos el fondo compensador sino que también pagamos IVA como cualquier privado. ¿Se va a discutir el sistema impositivo en la Argentina?, bienvenido sea. Nos hemos juntado todos los municipios grandes, no importa de qué partido político seamos, para plantear nuestras necesidades”.