En busca de dólares de los ahorristas, Caputo promete otro "blanqueo"

Fue la propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien marcó el rumbo cuando señaló durante una conferencia en Washington que los argentinos conservan más de u$s 200.000 millones “debajo del colchón y Dios sabe dónde”.

El FMI otorgó un préstamo de u$s 20 mil millones al gobierno de Javier Milei para salvarlo de la crisis en la que se encontraba en marzo pasado, debido a la pérdida de reservas para sostener la tablita cambiaria. Con el aporte de otros organismos y operatorias tipo Repo, la administración libertaria compró un blindaje de u$s 32 mil millones para llegar con chances a las elecciones de octubre.

Pero el salvataje exige contraprestaciones. Entre las numerosas exigencias, está la acumulación de más de u$s 4.000 millones de reservas hasta el 30 de junio.

Como la apreciación cambiaria limita la exportación como fuente de divisas, el equipo económico flexibilizó la operatoria de no residentes para hacer carry trade y profundizó su plan para ir por los dólares de los ahorristas.

Caputo adelantó que en las próximas dos semanas habrá un anuncio para fomentar el uso de dólares. Entre las opciones en estudio están los beneficios fiscales para pagos en dólares. la reducción del impuesto al cheque para transacciones en divisa, los incentivos a agroexportadores para liquidar fuera del mercado único de cambios y la habilitación de pagos con QR y tarjetas en dólares.

Pero la gran oferta, subrayó, es la posibilidad de usar esos dólares sin que nadie pregunte de dónde los sacaron. Ni siquiera la agencia de recaudación, Arca.

Origen dudoso

El ministro reconoció que la medida va a generar polémica pero no la atribuyó a los lógicos temores que la movilización de dinero de origen dudoso despierta en materia de política criminal. Tales dudas provendrían, a su juicio, de “gente que quiere que al país le vaya mal”.

“Estamos en un proceso de competencia de monedas, el desafío es monetizar más la economía, que hoy está en niveles históricamente bajos”, flasheó. Y la fiesta no termina ahí: el ministro explicó que parte de los recursos provenientes del Bopreal, el bono en dólares que colocó el gobierno para captar divisas de importadores, serán utilizados para fortalecer reservas o para cancelar deuda en pesos si los bancos no refinancian.

Según el último informe mensual del Banco Central, en marzo se realizaron 1,7 millones de operaciones en dólares por un total de u$s 2.579 millones, con un promedio de u$s 1.515 por transacción. A pesar de esa cifra, el volumen en moneda extranjera aún representa solo el 0,3% del total de pagos realizados en el sistema.

Sin reservas

El último informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) destaca el gobierno no logró acumular reservas durante su gestión, aún “con un saldo de comercio exterior positivo y superior a los u$s 23.000 millones”.

De hecho, las reservas brutas cayeron u$s 205 millones el miércoles pasado, hasta los u$s 38.960 millones. Y el lunes impactó el pago de intereses de deuda al Fondo, por u$s 610 millones.