Tras la tormenta, cayó parte de techo sobre un escritorio en el Normal 1

Si bien el daño en la oficina fue importante, la actividad en la escuela no se vio resentida porque los alumnos y alumnas del turno mañana no tienen acceso a ese sector.

La profesora, quien es además secretaria de Nivel Superior de Amsafé Rosario, precisó que "la altura que tienen los techos desde donde se desprendió la mampostería es muy importante. Tal vez esto se haya producido por la acumulación de agua por la lluvia que no fue tan intensa, pero también hay una cuestión de mantenimiento que no se está haciendo y cada vez esto empeora más”.

image.png

“El edificio en general están en muy mal estado. En todos los sectores hay desprendimientos. En el momento en que cayó el pedazo de techo en la Regencia no había nadie, pero fue por media hora. Hay salones clausurados, a los que les pusieron la faja para impedir el paso, y otros que seguramente correrarán el mismo destino. Nadie quiere que pase algo grave. Acá hay una situación de abandono del Estado. Esto viene de larga data y viene empeorando cada vez más y esto puede generar una tragedia”, subrayó la docente.

Marcela Parola.mp4

Parola remarcó que “los reclamos por el mal estado edificio se hicieron en tiempo y forma por parte de los directivos. El trabajo de los docentes es muy importante, pero no se obtienen respuestas. La actividad escolar es normal, pero la zona está clausurada".

"También hay un problema en los desagües verticales del techo. Eso fue relevado. La obra está pedida, pero nos dicen que la licitación está aprobada, pero no hay presupuesto. Las autoridades del Ministerio están al tanto de este problema. El trabajo de los directivos como de los docentes es extraordinario, pero el Ministerio es el que debe dar respuestas”, agregó.

Normal 1..jpg

>> Leer más: El Normal 1 no volvió a abrir porque su edificio no está en condiciones

Por su parte, Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, analizó: "Este es un edificio muy viejo, que requiere mucho mantenimiento. Estamos en una época que ha llovido bastante, y hemos visto esto en otras escuelas que necesitan mantenimiento en los techos".

"Lamentablemente no aparecen los fondos para poner las escuelas en condiciones con un gobierno que en forma permanente dice que invierte en educación, y si invierte no alcanza. Este edificio es muy importante. Es patrimonio histórico de la ciudad y no tiene el mantenimiento debido. Hay aulas clausuradas hace tiempo. Todas las gestiones que se hicieron no pudieron concretar las reparaciones", continuó.