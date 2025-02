Noche de locura en La Florida: fuegos artificiales y caos en la pileta de una casa alquilada

Desde el municipio rosarino confirmaron a La Capital que tras la denuncia de vecinos se labraron este sábado dos actas por ruidos molestos. Aclararon que, al ser un encuentro privado entre amigos y no una fiesta, no pudieron ingresar por no tener orden de allanamiento. Si bien tras la llegada de representantes del municipio la situación se controlaba, se volvía a descontrolar al poco tiempo.