Médicos advierten serios problemas en el abordaje de chicos vulnerables

En noviembre de 2022 los médicos del Hospital de Niños Zona Norte advertía "tres situaciones de salud mental pediátricas" en el efector a las cuales la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia no atendía. "Hace meses que los chicos están internados", señalaban. Se trataba de tres niños que llevaban entre 40 y 68 días de internación, uno de los cuales directamente no tenía institución que lo alojara. En marzo de este año, cuatro meses después, consultados los médicos, la situación era exactamente la misma. "No dan respuesta". Recién la alta demanda de los cuadros respiratorios y la necesidad de "desalojar las camas", empujó la llegada de una respuesta para los chicos, cinco meses más tarde. Todo eso, pese a que la ley de salud mental aprobada hace más de una década señala que “la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios".