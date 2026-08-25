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Copa Davis: Frana anunció el equipo para recibir a Turquía en Neuquén

Argentina enfrentará a los turcos por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el 19 y 20 de septiembre, en el Estadio Ruca Che

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

25 de agosto 2026 · 16:29hs
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Javier Frana

Javier Frana, el capitán de la selección argentina de tenis. 

El capitán de la selección argentina de tenis, Javier Frana, dio a conocer este martes la nómina de jugadores que enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, sobre superficie rápida bajo techo.

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron los elegidos por Frana, quien afrontará su primera serie en casa al igual que Navone, Tirante y Andreozzi, los dos últimos presentes este año en Busán, en la serie frente a Corea del Sur.

El cruce pondrá en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 y representará un hito federal sin precedentes: Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia, en los 103 años de historia de la selección en la competencia.

Al ser consultado sobre el proceso de selección, el capitán destacó el presente del tenis nacional: "Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores".

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Una serie con carga histórica para el tenis

Además del objetivo deportivo de regresar a la máxima instancia del certamen mundial, el equipo argentino buscará alcanzar su victoria Nro. 100 en la historia de la Copa Davis (con un récord actual de 99 triunfos y 75 derrotas), justo en la temporada en que se conmemora el 10° aniversario de la histórica coronación de 2016 en Zagreb.

El Estadio Ruca Che, acondicionado con capacidad para casi 3.000 espectadores, lucirá sus tribunas colmadas luego de que el público agotó la totalidad de los tickets puestos a la venta en cuestión de minutos.

El sorteo oficial que determinará el orden de los partidos se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre. La acción comenzará el sábado 19 con los dos encuentros de singles, a partir de las 12, y concluirá el domingo 20, desde las 11, con el punto de dobles y los dos singles restantes (el último, en caso de ser necesario).

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