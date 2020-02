La Casa Gris se comprometió ayer a formalizar un ofrecimiento salarial a la docencia santafesina la semana entrante, luego del feriado de Carnaval. Así se lo comunicaron los ministros de Educación, Adriana Cantero, y de Trabajo, Roberto Sukerman, a los dirigentes de Amsafé (Asociación del Magisterio de Santa Fe), Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), y Amet (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) que acudieron ayer a la sede del Ministerio de Trabajo para participar de la segunda reunión de la mesa paritaria del año.

"Nosotros ya fijamos los criterios, los discutimos, por lo tanto esperamos que la semana próxima haya una oferta salarial como se comprometió hoy (por ayer) el gobierno, para que pueda ser analizada por los docentes de toda la provincia", afirmó la secretaria general de Amsafé y referente nacional de Ctera, Sonia Alesso, al concluir la reunión desarrollada en la sede de la repartición ubicada en el microcentro de la ciudad de Santa Fe.

El certificado de defunción que pretende extenderle la Casa Gris al sistema de actualización salarial denominado cláusula gatillo, anticipada hasta el cansancio por los funcionarios de la Casa Gris y el propio gobernador de la provincia, pareció concentrar el debate en las negociaciones de ayer. "Lo primero que hay que aclarar es que en la discusión de los gremios que estuvimos aquí presentes nunca fue sólo cláusula gatillo, sino aumento de salarios y cláusula gatillo que garantice la actualización y no la pérdida de poder adquisitivo, porque esta es una discusión anual y eso es lo que trajimos a la mesa de discusión", dejó en claro de arranque Alesso, en conferencia de prensa.

Ante una consulta, Alesso se encargó también ayer de separar la suerte que correrán las negociaciones en la mesa paritaria en relación a la aprobación por parte de la Legislatura a la ley de necesidad pública que impulsa la Casa Gris. "Nosotros entendemos que la educación es importante, y debe ser jerarquizada, más allá de la situación que está en debate sobre el tema económico, o determinadas leyes que no pueden juntarse con la importancia que tiene la educación. Aquí, no sólo hablamos de salarios, también hablamos de concursos, condiciones laborales, estabilidad y otra serie de cuestiones que hemos planteado", justificó.

Lo cierto es que los tiempos se irán acortando, el ciclo lectivo asoma a la vuelta de la esquina a principios de marzo y la dirigente tampoco soslayó esa cuestión. "Siempre decimos que si hay voluntad política y una buena propuesta, siempre hay tiempo y vamos a llegar. Pero no depende de nosotros, sino del gobierno que se comprometió a formular una propuesta la semana próxima".

La dirigente sindical también dividió aguas con la paritaria nacional, en cuyo marco tampoco hubo aún oferta salarial. "Es un error equiparar ambas discusiones salariales, porque no tienen nada que ver. En el caso de Santa Fe, la paritaria nacional puede ayudar, pero la Nación no paga salarios porque la provincia no está en el Fondo Compensador. Santa Fe recibiría alguna suma si hay aumento del Fonid (Incentivo Docente), que podría ayudar al gobierno provincial para mejorar su oferta, pero el Fondo Compensador no vienen a las provincias que están por encima del piso salarial. Además, en la Nación hace tres años que no hay paritaria y aquí tuvimos paritarias todos los años, con discusiones difíciles, pero hemos ido avanzando y hoy estamos entre los cuatro mejores salarios del país", diferenció Alesso.

Médicos y estatales

Las tratativas salariales entre Casa Gris y los gremios estatales proseguirán esta mañana en la ciudad de Santa Fe. Desde las 8.30, en la sede del Ministerio de Trabajo, se realizará el encuentro paritario del sector salud (Siprus y Amra). Los trabajadores del Estado provincial (UPCN y ATE) tendrán su cónclave, a las 11.30, en Gobernación.