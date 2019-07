La demanda alimentaria viene en aumento sostenido desde hace tiempo. En los barrios, en los comedores escolares, en los espacios comunitarios, ya sean del Estado o de organizaciones sociales, no hay quien no señale que hay familias que piden ayuda para poder satisfacer la básica necesidad de alimentarse. La Iglesia habló en las últimas horas de un incremento de un 30 por ciento y el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Alvarez, ratificó ayer que la asistencia en el territorio santafesino "no ha cesado y es mayor mes a mes", y responsabilizó a la Nación por "no enviar más fondos" para paliar la situación.

"El incremento no ha cesado, ha ido aumentando y nuestra tarea es seguir acompañando desde el Estado, junto a municipios y comunas. En cuanto a las iglesias, hemos reforzado la transferencia en recursos, con Cáritas, con centros de día de parroquias, vamos haciendo el acompañamiento que requiere la sociedad; pero hay una situación de fondo: la macroeconómica nacional", indicó en declaraciones radiales.

Alvarez dijo que a la demanda alimentaria se vienen sumando sectores de clases media o media baja. "Lo vemos en los centros de día y en los de acción familiar. No sólo los pedidos son de parte de los chicos, sino especialmente en las personas mayores hay mayor demanda", detalló.

Consideró que "hay gente que ha perdido su trabajo informal, o que ha disminuido sus ingresos y así la demanda de ayuda del Estado es mayor".

En relación al pedido de incremento de asistencia que gira el gobierno nacional, destacó: "No hemos tenido respuestas positivas. Desde junio de 2016 no tenemos aumento de transferencia por parte de Nación. Nos aumentaron sólo un 10 por ciento el año pasado. El gran aporte lo estamos haciendo desde la provincia y en coordinación con municipios y comunas", indicó.