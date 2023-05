Arranca una semana con alta humedad, pero muy agradable

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se espera una temperatura máxima de 23º. No se esperan lluvias para los próximos días.

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que esta mañana de lunes "llegó con bastante humedad, con una temperatura que si bien es fresca no se siente tan fría. La humedad hace que no se sienta demasiado la temperatura fresca, pero en realidad es una mañana que puede mostrar un descenso un poquito más en las próximas horas. Hasta las 9 puede bajar un poquito más la temperatura. Además tendremos una mañana húmeda. El ambiente quedó húmedo y fresco tras las lluvias del viernes, pero que después se ha recuperado rápidamente a partir del sábado y el ambiente ha quedado un tanto ventoso".

"Este lunes se presentará de a ratos un poco ventoso, pero con viento del este que hará ingresar humedad permanentemente, no sólo hoy sino toda la semana. Hoy la temperatura podría llegar a los 22 ó 23 grados. Todo dependerá de que aparezca la nubosidad de a ratos. Será una jornada otoñal, pero muy agradable por la tarde", agregó Balchunas.

Para mañana y para casi toda la semana, Balchunas anticipó un panorama "muy parecido, con la diferencia en que mañana y pasado mañana podría haber neblinas matinales sea la protagonista. Ahora tenemos bancos en nieblas en zonas suburbanas. Pero este fenómeno puede aparecer mañana y pasado producto de noches más despejadas, enfriamiento nocturno que dejarán ese panorama durante las mañanas. Mañana y el miércoles tendremos temperaturas similares, probablemente descienda un poco la mínima y las máximas entre 21 y 23 pudiendo llega a mitad de semana hasta los 24º".

Balchunas apuntó que "en principio no hay inestabilidad. Habrá que esperar hacia el fin de semana, porque después de tantos días de humedad, probablemente algún sistema de inestabilidad se puede dar por propia situación, pero no porque haya un frente frío en camino. Por el momento, no tenemos frentes de frío en camino, sino más que nada algo de inestabilidad que podría darse. Hasta ahora, toda la semana habrá algo de nubosidad por la humedad".