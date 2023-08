Efecto devaluación: los gastronómicos rosarinos registran fuertes aumentos en insumos

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Pastore remarcó que “todo el mundo aumentó ayer un 10 por ciento todas sus listas de precios. Como dijimos en otras oportunidades, nosotros no somos formadores de precios y menos en un contexto como este en que todos los meses hay un corrimiento producido por la inflación”.

“Después del cimbronazo de ayer, no queda otra posibilidad que transferirlo a la carta", lamentó. "Hay que tratar de absorber estos aumentos algunos días para tener idea de la magnitud, y después no quedará otra salida que trasladar al público. No hay otra forma. Los aumentos impactan en toda la estructuras de costos muy fuerte y hace peligrar el funcionamiento financiero de cualquier empresa”, subrayó.

Pastore agregó que “a la larga, no quedará otra salida que trasladar los aumentos a los precios al público, lo que no se sabe todavía es en qué porcentaje. Creo que mínimamente habrá un traslado del 10 por ciento a los valores de carta”.

“Nosotros también somos consumidores. Todos estamos preocupados por los cimbronazo económicos. Creo que esto generará en los próximos días el incremento de consumo de otros productos, no de la gastronomía. En nuestro sector habrá una retracción en el consumo. El que esté por comprar un electrodoméstico tratará de cerrar la operación ahora, porque no sabe qué sucederá en 3, 4 o 10 días”, agregó.

Pastore anticipó que “eso va a impactar en rubros como bares y restaurantes, donde el consumo depende de una decisión más inmediata con un dinero que queda disponible de una manera adicional. La inflación es el impuesto más distorsivo de todos y no sabemos qué va pasar sobre quién va a conducir el país a partir del 10 de diciembre. Ojalá alguien encuentre un rumbo en este tema complejo como la inflación y llevar más tranquilidad a la gente”.