Tras las Paso, el BCRA devaluó 22% y se dispararon los tipos de cambio

Al día siguiente de las Paso, el Banco Central cambió su política de administración del tipo de cambio. Dejó de lado los ajustes diarios o “crawling peg” y aplicó una devaluación de casi el 22% para dejar el dólar oficial mayorista a $350 . En paralelo, aumentó 21 puntos la tasa de política monetaria, de modo que el rendimiento mínimo de los depósitos a plazo fijo pasará al 118% . La sospecha de que este movimiento forma parte de los acuerdos con el staff del FMI hace dos semanas creció con el anuncio que realizó el organismo, respecto de que el miércoles 23 de agosto su directorio se reunirá para aprobar los desembolsos previstos por u$s 7.500 millones.

En tanto, la Afip bajó del 25% al 5% la alícuota del adelanto de Bienes Personales para las compras con tarjetas de bienes y servicios efectuados en el exterior que superen los u$s 300 mensuales. De esta forma, el “dólar turista” pasará a ser de $ 657,9, en lugar de los $731.

Mientras estos precios volaban, el Banco Central cortó la racha vendedora de la semana pasada y compró u$s 220 millones en el mercado de cambios. Fue tras una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por u$s 309 millones. Este régimen especial para la liquidación de divisas a un tipo de cambio de $ 340 entró en un terreno de incertidumbre debido a que quedó solapado por la devaluación oficial. Del otro lado, es posible que incentive las ventas de soja, que no había ingreso a esta última edición.

La economista y directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, consideró “acertada” la decisión del gobierno de poner un piso al dólar y mantenerlo. “Los mercados cambiarios en un escenario como el argentino de tanta incertidumbre, hay que gobernarlos porque si no, te gobiernan”, sentenció.

Javier Marcus, gerente de Negocios de Southern Trust, opinó que “ante los resultados de las elecciones, el BCRA decidió dejar de perder reservas y, con un salto del tipo de cambio, incentivar la oferta de los exportadores y reducir la demanda por importación”. La decisión de mantenerlo sin cambios hasta la elección de octubre, además, “da incentivos a vender, porque con el paso del tiempo se aprecia por la inflación, si lo pueden contener”.

Para el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), Federico Zirulnik, “no había mucho margen para no hacer” el ajuste cambiario. “No hacerlo podía implicar que el desembolso de u$s 7.500 millones del FMI no llegue”, indicó. Y pronosticó que el salto “va a tener repercusión en precios”.

En un intento por evitar ese destino, el Ministerio de Economía armó una unidad para negociar con alimentarias y energéticas. La comandará el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel.

Guillermo Michel, el titular de la Dirección General de Aduanas.jpg El titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.

Subieron las tasas

Además, el directorio del Banco Central subió la tasa de interés que pagan los plazos fijos de hasta $ 30 millones para personas humanas a 118% anual, equivalente a una tasa efectiva anual de 208,2%.Son 21 puntos básicos más que estaba vigente. De esta forma, el rendimiento efectivo mensual de los depósitos en pesos a 30 días pasa a ser de 9,7%. Para el resto, la tasa mínima garantizada se establece en 111%, con un interés efectivo mensual de 9,12%.

Previamente, el BCRA elevó de 97% a 118% la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), con la que rige su política monetaria.

Por la tarde, también hizo lo suyo la Comisión Nacional de Valores (CNV). Con el fin de reducir la volatilidad de los tipos de cambio paralelos, impuso implementar nuevos topes a las operaciones semanales admitidas para el dólar Bolsa.

La operación máxima semanal de títulos públicos con liquidación en dólares (GD30 o AL30) será de unos u$s 40 mil. Según aclararon fuentes oficiales, el monto es “muy superior” al ticket promedio de las operaciones de compra de dólar MEP que a diario realizan miles de personas, que ronda los u$s 3.000.

Los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajaron hasta 14,2%. En cambio, el S&P Merval avanzó 3,30%.

Desembolsos: El Fondo Monetario puso fecha

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el directorio del organismo tratará el miércoles 23 de agosto el caso argentino para aprobar los desembolsos previstos por u$s 7.500 millones.

La directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, recordó que el 28 de julio de pasado “las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina” y que esa cuestión será analizada por el directorio la semana próxima.

“El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, que se espera se reúna el 23 de agosto para aprobar los desembolsos acordados”, completó la vocera del Fondo.

Al día siguiente de las Paso, Kozack valoró “las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal”.

A fines de julio pasado, el gobierno nacional y el FMI alcanzaron, luego de más de tres meses de negociaciones, un acuerdo técnico para reformular el programa vigente, a través del cual se estableció que Argentina recibirá un desembolso de u$s 7.500 millones ni bien el directorio ratifique el entendimiento técnico.

En esa oportunidad, el Fondo precisó que luego que el directorio del organismo apruebe y considere formalmente finalizadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a esos fondos. La próxima revisión tendrá lugar en noviembre.

Al justificar el acuerdo, el FMI señaló que “los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía”.