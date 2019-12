La transición está trayendo un sinnúmero de inconvenientes en las delegaciones locales de la Ansés, donde conseguir un turno para realizar un trámite es una odisea, los empleados cumplen instrucciones de tomarse todas las vacaciones adeudadas antes del 31 de diciembre, por lo que faltan iniciadores, y ante ese panorama muchos trámites deben reprogramarse. La situación fue denunciada por el Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Rosario, que la calificó como "alarmante" y exigió con premura una solución.

Según señaló la presidenta del Instituto de Derecho Previsional, Erica Telo, "la situación no es nueva, pero en los últimos tres meses se agravó. Desde el Colegio de Abogados se hicieron gestiones, pero no se ha logrado una respuesta satisfactoria", precisó.

Según detalló, "Ansés siempre dijo que los turnos se administran desde Buenos Aires, y la realidad indica que se agotan en 2 minutos", aseguró.

Así, quien tenga que acceder a un turno para iniciar un expediente jubilatorio, tramitar una pensión, un retiro por invalidez o cualquier otro trámite vinculado a la seguridad social, deberá apelar a la suerte de conseguir uno de los que habilita el sistema en la página oficial de Ansés, y que se agotan entre las 7 y las 7.02 de la mañana.

"En ese sistema ingresan todos lo que pugnan por un turno, tanto los abogados a quienes el cliente les dio un poder para que tramite su jubilación como un particular, por lo que se agotan rapidísimo", aseguró Telo.

No obstante, quien logre conseguir un turno (que se dan a un mes de la solicitud) deberá lidiar luego con la falta de personal y la sobredemanda laboral de los empleados que hoy están trabajando.

"Ansés obligó a todo el personal a tomarse antes del 31 de diciembre las licencias que tengan pendientes, por lo cual la mayoría de los iniciadores no está trabajando y los que están, lo hacen muy sobrecargados".

En este punto, Telo destacó que se genera un "cuello de botella, ya que los pocos iniciadores que hay tienen que atender tanto a los abogados como a los particulares".

Contingencia

Esta situación llevó a que Ansés aplique una "contingencia de capacidad operativa", que hace que los abogados tengan que sacar un nuevo turno y esperar un mes más para iniciar los trámites. "Pero hay casos que no pueden esperar, como un retiro por invalidez de alguien que está enfermo o una pensión, ya que la viuda se ha quedado sin cobrar nada", advirtió la abogada previsional.

Telo remarcó que "la gente tiene que saber que el trámite no es que no avanza porque el abogado no hace nada; sino que la situación que se está viviendo en la Ansés está complicando todo".

"Estamos en un período de transición complejo. Van a cambiar las autoridades y hasta que lleguen las nuevas, el organismo debe seguir dando respuesta a las contingencias. Ansés cubre contingencias; de vejez, pero también de invalidez, y desde que se unificó con Desarrollo Social sumó trámites", precisó. La letrada reclamó una solución "para los profesionales y los empleados del organismo, que como tienen que cubrir esta contingencia trabajan sobrecargados", lo que en algunas ocasiones genera inconvenientes en la atención.