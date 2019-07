Choferes insisten que Cabify sigue operando, pero con taxis

Referentes de los taxistas de la ciudad insisten en que Cabify continúa trabajando de manera encubierta, enviando taxis en lugar de remises. Además, afirman que los taxis que trabajen bajo esta modalidad corren el riesgo de ser incautados y que las chapas queden en caución, como también aseguran que desde la app española ya trabajan en la posibilidad de "reinsertarse" en Rosario.

En diálogo con La Capital, el referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), Marcelo Díaz, afirmó que Cabify "sigue operando de la misma manera, pero con taxis. Tenemos capturas de pantalla que muestran que están trabajando en la ciudad. Ante la convocatoria, no ponen en la app el RA (chapa identificatoria de taxistas) ni que es taxi, pero ponen la marca del auto y que es de color negro o amarillo, además de especificar la patente".

"Nos consta que siguen operando. Estamos esperando que la Secretaría de Transporte y Movilidad, como nos comunicó Mónica Alvarado (titular del área municipal), envíe una notificación a todas las empresas de taxis y distintas instituciones patronales y sindicales donde se comunique que Cabify no puede trabajar ni despachar viajes de taxis, como lo venía haciendo con Easy Taxi", afirmó.

Esto se debe a que ambas empresas se fusionaron en diciembre y, por eso, esta última está pasando a ser parte íntegra de Cabify a través de una migración de usuarios entre ambas plataformas.

Por ello, Díaz dijo que los taxistas que se encuentren trabajando bajo esa modalidad pueden ser "sancionados, como dice la ordenanza, incautándoles el vehículo y poniéndoles la chapa en caución para generar conciencia de que no se tiene que trabajar con esa aplicación".

"Están avisados de que en cualquier operativo que haga el municipio a través de fiscalización, se va a actuar de la misma manera que se actuó días atrás", indicó el referente de Catiltar, en referencia al taxi incautado el lunes desde la Dirección de Tránsito por estar trabajando bajo la órbita de Cabify.

Díaz aseguró que si bien el auto incautado puede salir del corralón, la chapa en caución dura algunos días más por diversos trámites administrativos.

"Es una penalidad porque el taxi no trabaja y no factura por ese taxista que estaba transgrediendo la normativa. Y si encima tiene un compañero, él tampoco puede trabajar porque el auto no está en regla", comentó, a lo que agregó que "más allá de que el titular de la chapa no puede estar controlando todo el tiempo si se usa o no la aplicación, porque es personal en el teléfono de cada chofer, sí le va a tener que comunicar a todos los choferes que no pueden utilizarla ya que pueden ser sancionados".

Multinacionales

Díaz enfatizó que los gremios que se levantaron contra la presencia de Cabify en Rosario tienen "una lucha contra estas multinacionales que no se van a quedar de brazos cruzados", afirmó antes de considerar que "ya están trabajando los abogados de ellos (refiriéndose a la empresa española) para tratar de reinsertarse".

El referente de Catiltar aseveró que por el advenimiento de las plataformas digitales como Cabify y Uber, surgió la aplicación Movi Taxi en consonancia con el municipio.

"Hicimos un contrato con la Municipalidad para crear Movi Taxi, donde también el pasajero tiene la posibilidad de pedir choferes mujeres", contó, en referencia a otra de las aplicaciones, producida íntegramente en el ámbito local, que permite solicitar taxi o remís: She Taxi. Sobre ella, aseguró que hay "incompatibilidades", a pesar de la iniciativa "bien intencionada" (ver aparte).

"Estamos muy preocupados, trabajando con el municipio, con todo el sistema del Ente de Transporte porque Cabify quiere venir a instalarse acá y desregular completamente el sistema de transporte", evaluó.