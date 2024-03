Cáncer de colon: realizan test detección temprana en los centros de salud

El Test de Sangre Oculta sirve para detectar la presencia de sangre no visible en la materia fecal.

“Sabemos que se puede prevenir y se puede curar si se detecta a tiempo, por eso la provincia va a profundizar y mejorar el tamizaje poblacional mediante test de sangre oculta en materia fecal, tarea que venimos llevando a cabo desde el año 2015 en más de 200 centros de salud de 16 departamentos de la provincia. En estos 9 años se han hecho y leído más de 10.400 TSOMF, de los cuales más de 2.000 han dado positivo”, destacó Valis.

Dijo además que el TSOMF es el primer análisis que se realiza para luego, si hay indicación médica, realizar una video colonoscopía, que es más específica para detectar lesiones en colon. El objetivo de esta estrategia es reducir la incidencia de cáncer colorrectal en la provincia y la mortalidad.

Las ventajas

El Instituto Nacional de Cáncer de Salud de la Nación provee los kits con los test para la detección de sangre oculta en materia fecal, y ha diseñado nuevas guías para su implementación.

“La nueva indicación del Instituto requiere que los test sean leídos en laboratorios de la red pública de salud. Con eso nos aseguramos que se disminuya el descarte de los mismos, porque antes se entregaban al paciente y teníamos que esperar que trajera la muestra, cosa que no sucedía siempre. Lo que cambia para las personas es la forma en que se recolecta la muestra. Ahora el test queda en el laboratorio y la persona trae la muestra de materia fecal. Esto determina Salud de la Nación, nosotros adherimos, y lo valoramos positivamente, porque el proceso será más fiable y, reiteramos, no se desaprovechará ningún kit”, destacó Valis.

Más allá del Día Mundial

Pese a que es uno de los tipos de tumores más fáciles de prevenir mediante estudios específicos de rutina, el cáncer de colon ocupa el segundo lugar en incidencia en cáncer en el país, con 15.895 nuevos casos por año, y solo es superado por el cáncer de mama.

También es el segundo en mortalidad, con 7.323 decesos, solo precedido por el cáncer de pulmón que, según las últimas cifras disponibles (2022) del Informe de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, registró 8.471 fallecimientos en el mismo período. Por eso se insiste en que, detectado en etapas tempranas, el cáncer de colon presenta un 90 por ciento de posibilidades de cura.

En este marco, el 21 y 22 de marzo, se realizó una campaña de Video Colonoscopía en el Cemafé, citando a pacientes con TSOMF positivos. En las dos jornadas se realizaron 17 estudios.

Prevención y estudios

Entre las medidas básicas para prevenir la enfermedad se encuentran la alimentación sana y variada, la actividad física regular; adquirir hábitos de vida saludables, como disminuir o evitar el consumo de alcohol y tabaco, entre otros.

A partir de los 50 años de edad se debe consultar al médico anualmente. Las personas que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, o si en su familia directa hay antecedentes de diagnóstico de cáncer de colon o adenomas, deben realizar consultas médicas tempranas.

El Test de Sangre Oculta sirve para detectar la presencia de sangre no visible en la materia fecal, un signo que luego debe ser estudiado con una colonoscopía. Pero el TSOMF no reemplaza a la colonoscopía, y un resultado positivo no significa que la persona tenga un tumor.

Es un estudio muy útil y de rutina para saber quiénes deben realizarse otros controles más específicos. Es sencillo de realizar, no requiere dieta previa, es rápido, efectivo y gratuito. Lo pueden realizar anualmente hombres y mujeres a partir de los 50 años.