Aluvión de escritores porteños en Rosario

A la Feria del Libro local del año pasado la abrió Claudia Piñeiro, una de las autora más prolíficas y leídas del país, que vive en Buenos Aires. En abril de este año, en plena Noche de las Librerías, el municipio abrió un local que concentra a autores rosarinos y de la región en la Biblioteca Argentina. La charla inaugural la dio Fabián Casas, nacido y criado en el barrio porteño de Boedo. Pero no terminó allí. Este 2023, escritoras y escritores porteños no paran de llegar a Rosario, invitados por el municipio, por la provincia o por privados. La agenda de visitas continúa y está completa, al menos hasta antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), lo que no parece baladí.

La Capital les preguntó a varios autores locales qué opinión tienen de este fenómeno. ¿Rosario es una plaza literaria importante o sólo es todo una cuestión de mercado? ¿Son los rosarinos aspiracionales en esto de consumir mucho la cultura porteña y foránea? ¿Hay espacio para todos los artistas y con el mismo tratamiento, en cuanto a paga y respuesta del público, o no? He aquí las respuestas.

Javier Nuñez (Premio Casa de las Américas 2022, por su novela "Hija de nadie", del Fondo Editorial Casa de las Américas de Cuba). "No sé si Rosario es una plaza importante o no en términos de mercado. Sí hay una producción local potente que, sin embargo, tiene menos proyección de la que merece ya que la literatura responde a la misma lógica que atraviesan otros tantos aspectos del país por fuera de Buenos Aires. Las principales editoriales, medios y círculos de legitimación operan en allá de modo que no resulta raro que nos preguntemos con frecuencia cómo nos vinculamos. Particularmente creo que está buenísimo que vengan autores influyentes, obedece a un interés genuino del público de acceder a estos encuentros cara a cara, sin tener que ir a buscarlos a Buenos Aires. Sobre todo cuando hay diálogo con autores y autoras locales porque es poner un poco el foco en lo que se hace acá, aunque no deja de ser insuficiente como estrategia para fortalecer el campo literario en la región. Rara vez el desplazamiento de figuras de la periferia al centro es inverso, lo que no deja de perpetuar la idea de unidireccionalidad. En cuanto a la paga y respuesta del público, no se aleja demasiado de lo que ocurre en otros ámbitos, vinculado al prestigio y trascendencia. El tema es cómo se determinan esos lugares y qué puede hacer con eso cada actor cultural, las instituciones y el Estado desde el sitio que les toca".

Beatriz Vignoli (Editora de Alfonzina Libros y a punto de presentar su último libro "Reverie", de editorial Iván Rosado): "Opino que deberíamos dar espacio a autores de la provincia y la región. Rosario es una plaza literaria tan importante como Santa Fe capital, Rafaela, Casilda, Paraná o Gualeguaychú. La alternativa a mirar solo a Buenos Aires no es ensimismarnos en la rosarinidad sino contemplar esta ciudad como una más en una zona, sin perder tampoco el diálogo con la capital del país. Que vengan de todas partes y que salgamos a todas partes. No hay café más rico que el del Nubacoop de la estación terminal de ómnibus Mariano Moreno, cuando se espera a poetas amigxs. Mucho de lo que denominamos 'Buenos Aires' son autores que se establecieron lejos de su lugar de origen. Y padecen una doble exclusión: su terruño los olvida y en CABA les cuesta todo. No olvidemos eso".

Osvaldo Aguirre ("Contraseñas, el crimen en la cultura argentina", de editorial Unipe y "La línea maestra y otros cuentos", de Gárgola, fueron sus dos últimos libros). "Me parece que hay un profundo retroceso en la gestión cultural, tanto a nivel de la provincia como del municipio. Es lamentable que no se haya continuado la gestión de Chiqui González. La cultura perdió la centralidad y la importancia que tuvo en la política local y como signo de reconocimiento de la ciudad. Hoy Rosario está asociada a la violencia y a la inseguridad y esa imagen también es consecuencia de la desinversión en cultura por parte del gobierno municipal y provincial. Nadie objetaría a estos escritores que nos visitan. ¿Pero cuál es la idea? Eso seria interesante para pensar. ¿Por qué no invitar a escritores de la ciudad de Santa Fe, o de Córdoba, o de Resistencia? Quiero decir, ¿por qué no pensar en Rosario dentro de la cultura de la región? Mirar tanto a Buenos Aires es la otra cara del provincianismo, ese que se queja rutinariamente de la falta de atención hacia los escritores. locales".

Inés Santacruz ("Narratología y literatura argentina, fue su último libro y continúa con "Héroes y fantasmas del viejo Rosario", ambos editados por Ross): "La visita de los escritores porteños puede ser favorable para la activación literaria, pero los autores rosarinos necesitan de ese espacio también para expresarse, creo que podrían realizar presentaciones y actos conjuntos donde siempre figure un rosarino y un visitante que no sea solo de Buenos Aires".

Marcelo Britos (Acaba de publicar la novela "El aserradero", de editorial UNR): "Rosario tiene una tradición literaria y de crítica de relevancia nacional e internacional, sin ninguna duda; y un presente también importante. Mateo Booz, Jorge Riestra, Elvio Gandolfo, Juan Martini, Roberto Fontanarrosa y Angélica Gorodischer. El problema es la circulación de los bienes culturales locales, la falta de acceso al gran público en contraste con la tracción del mercado editorial nacional. Los nombres contemporáneos, por decirlo de alguna manera, están en Buenos Aires, y la falta de imaginación y de voluntad para generar escenarios propios, es la moneda corriente desde hace mucho tiempo. Hay intentos, excepciones honrosas: la creación de la diplomatura de Literatura de Rosario, las Jornadas 'La ciudad que yo inventé' , 'Narradorxs', o el consagrado Festival de Poesía de Rosario. El canon está direccionado desde el mercado editorial y es lo que termina siendo elegido, sin dudas. Aquí se articulan diferentes campos, inaccesibles para las literaturas 'regionales': los medios de comunicación, la legitimación simbólica, la distribución concentrada en CABA, todo esto conforma un conglomerado que sostiene un mercado editorial concentrado, con llegada a todo el país. Es muy difícil competir con eso, crear alternativas, si las gestiones públicas siguen ferializando y apadrinando las producciones culturales, sin garantizar sustentabilidad, distribución y promoción. Las diferentes gestiones han planchado y anestesiado el escenario local. Los autores y autoras vemos solamente nuestro trabajo en ferias y en algunas librerías. Es cómodo para los gobiernos poner plata para después fotografiar las entregas y las ferias, y se ha tornado cómodo también para los editores".

Carolina Musa (Editora de Libros Silvestres, quien presentará en breve la novela "Taxidermia", de Baltasara editora): "La Feria del Libro de Rosario se adelantó, pero se hace después de las PASO. Hay ciclos como ''Narradorxs' con un autor o autora de Buenos Aires y otrx local, que me parece un gran acierto, porque apunta a generar una diálogo real entre autorxs locales con otros reconocidos (creo que todos cobran el mismo caché). Pienso que los circuitos de validación funcionan de Buenos Aires hacia el interior y no al revés, y que acá tenemos un premio Casa de las Américas, como Javier Núñez, que tranquilamente podría abrir la Feria local, aunque es cierto que cuando viene alguien de afuera genera cierta curiosidad en los rosarinos. De todos modos a mí no me inquieta este tema de la tirria entre Buenos Aires y Rosario: yo vengo de un pueblo de Salta y ahí sí creo que hay un atraso absoluto, porque hay que remar un montón para que alguien en Buenos Aires, pero antes en la propia capital de Salta y en el resto del NOA, sepa que existís. Acá tenemos radios, diarios, ciclos, festivales, concursos locales y ferias, todos mecanismos y circuitos que habilitan a lxs autorxs"

Manuel López de Tejada (Su último fue "La mujer camello", de Editorial Municipal Rosario). "Me parece interesante que vengan autores porteños de nivel porque no creo que le quiten visibilidad a nadie, tampoco me consta que vengan más ahora que antes. Que nos visiten y la gente aproveche a escucharlos y a aprender está muy bien, yo por ejemplo me la perdí a Liliana Heker, me hubiera gustado mucho escucharla. Y, además, a mí Fabián Casas me parece un escritor prestigioso y de talento, así que me pareció bien que inaugurara la librería de la Biblioteca Argentina, ni me pregunté cómo llegó allí. Por supuesto que a la librería la podrían haber inaugurado también escritores formados en Rosario como Osvaldo Aguirre o Beatriz Vignoli, entre muchos otros. Rosario es una plaza literaria en expansión, llena de autores nuevos y talleres literarios no solo en Rosario sino en toda la región del Litoral y hay un canal de publicación como el municipal que tiene editores de lujo, lástima que el presupuesto solo da como para editar a través de concursos, pero funciona y tuve la oportunidad de publicar allí mi último libro con el equipo de Oscar Taborda, Daniel García Helder y Juan Manuel Alonso me pareció brillante, trabajamos muy bien juntos".

Pablo Colacrai (Presentó en Rosario "Ese mundo ya no es nuestro”, de Modesto Rimba y en breve lo presentará en Buenos Aires) "En la literatura se reproduce, como no podía ser de otra manera, una lógica estructural que atraviesa todo el país: la centralidad de Buenos Aires. Las editoriales más importantes están radicadas allí como así también los escritores más influyentes: a excepción de unos pocos, aunque sean del interior, viven y publican en Buenos Aires. Los medios con mayor influencia en este campo y los periodistas más reconocidos, también están en Buenos Aires. Lo que pasa en Buenos Aires, pasa en el país. Un escritor famoso, que no es oriundo de allá, pero hace muchos años vive en Capital, me dijo hace unos años, hablando de cómo construir una carrera, “tenés que buscar la forma de estar en Buenos Aires”. Es lógico, entonces, que una de las grandes preguntas que nos hacemos todo el tiempo los escritores, pero también los editores, y lo gestores culturales sea determinar qué tipo de relación vamos a establecer con Buenos Aires. Si nos vamos a vincular, o no, y de qué manera. Invitar a escritores de allá a Rosario, es, me parece, una de las respuestas que adopta esa pregunta. Se busca, entiendo, acercar una parte, aunque sea mínima, del centro a la periferia. Y así promover contactos, establecer vínculos institucionales y personales. Eso está bien, aunque, sin dudas, no es suficiente. Si se quiere realmente fortalecer el campo literario rosarino hacen falta medidas mucho más efectivas y concretas. El Estado podría, por ejemplo, comprometerse más en el apoyo a las editoriales independientes locales, que son las que publican y hacen circular a los autores rosarinos. Pero no todo pasa por el Estado. En Rosario se da otro fenómeno, que no está separado de lo anterior, y es el poco lugar que dan los grandes medios de comunicación a la cultura local. Nosotros tenemos el caso de un escritor de la ciudad como Javier Núñez quien ganó uno de los premios más importantes de Latinoamérica (el Casa de las Américas) y, notablemente, no mereció ni un segundo de las radios de mayor audiencia, ni tampoco de la televisión".

Cristian Molina (Publicó como último libro "La Juanita", de editorial Baltasara y en breve sale "Lengua de pobre", por Le Pecore Nere): "Este es un problema que no es fácil de responder. En principio, una política cultural sólo basada en un localismo extremo puede generar una clausura de los intercambios culturales. Mientras a artistas y escritores locales se les garantice un trato en condiciones igualitarias, que se produzcan eventos e intercambios con otros es siempre estimulante, sobre todo por las redes que pueden generarse".

Cecilia Reviglio (Su último libro es "La casa frente al mar", de UNR editora): "Nunca había pensado en la relación entre estas actividades y las elecciones. Sobre Rosario como plaza literaria, creo que en general, te leen los que te conocen si bien y que hay más afán de publicar que de escribir. Lo que se publica viene creciendo, en cantidad, no necesariamente en calidad, tal vez sí hay una mejora en el diseño o la aparición de colecciones, lo que muchas veces también marca la diferencia entre el amateurismo y la profesionalidad. Si me apurás un poco, te digo que creo que faltan editores en la ciudad. Editores en el sentido estricto del término. Es decir, editores que se ocupen de trabajar el texto con el autor, con la autora, que sean parte del proceso de escritura, pero que no sean meros lectores y publicadores. Y sí, claro, se lee mucho más lo que se edita en Buenos Aires y se va a escuchar mucho más a personalidades que vienen de afuera, por prestigio, por promoción, porque al que está cerca se lo puede escuchar en cualquier momento. Por último, no sé si hay espacio para todos. Sí es claro que 'a paga' no existe. Digo, en general se trata de un porcentaje de la tirada en libros y en el mejor de los casos, en los que el autor no tiene que pagar parte o toda la edición. Respecto de tratamiento, claramente no es igual para todos, no necesariamente un buen libro recibe el mejor tratamiento".