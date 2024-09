A 48 años del peor atentado de Montoneros en Rosario: la historia de la nena que lo perdió todo

<< Leer más: Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Alegre por el triunfo tras dos goles de Potente, se subió al ómnibus que lo llevaría de regreso a la Jefatura de Policía. Dicen que cada uno tiene marcado su destino. El decidió sentarse del lado izquierdo del colectivo. Sobre ese lateral estalló la bomba; allí estaban sentados todos los policías que murieron. Otra decisión que alteró la historia fue la repentina aparición de un servicio adicional en Sportivo América, por lo que el chofer volvió hacia el centro lo más rápido posible.

10-07pot1201-jpg.webp El colectivo en el que viajaban los policías que venían de hacer adicionales en la cancha de Central.

La peor noticia

La pequeña Silvina estaba en su casa junto a Laura Gutiérrez, su mamá. Eran cerca de las 18 de un domingo nublado que de repente se llenó de sirenas, gritos y desesperación. Juan Carlos tal vez venía comentando el partido cuando reventó una cubierta del ómnibus y el chofer, Eduardo Ferraro, hizo una brusca maniobra para no caer en un pozo que había sobre calle Junín, donde se construía un emisario. Unos metros más adelante estalló un Citroën rojo y todo fue muerte, sangre y confusión.

La mamá de Silvina se enteró de lo sucedido unas horas después. Como decenas de familiares, empezó una búsqueda frenética de su pareja. Los heridos habían sido trasladados a la que por entonces se llamaba Asistencia Pública, que funcionaba donde hoy está el Cemar, en Moreno y San Luis.

72287487.jpg El artículo de La Capital que reflejó el atentado de Montoneros.

La confusión era tal que a Ferraro, el chofer, lo habían colocado junto a los cadáveres y un instructor percibió que aún estaba con vida. Una esquirla le destrozó la cadera y lo dejó lisiado de por vida.

Laura recibió allí la peor noticia. Su marido había muerto en el atentado. Lo que siguieron después fueron días en los que su vida se convirtió en un torbellino. Se deprimió y esa depresión incidió en la pequeña Silvina. Tanto; que la dio en adopción. La pequeña se crió con una tía, luego con otro familiar y nunca pudo encauzar la relación con su madre.

El rechazo

"Es como que yo le hacía acordar a él y me rechazaba, no me quería ver", aseguró Silvina hace seis años, cuando La Capital se juntó con varios sobrevivientes del atentado para conocer sus historias. Hoy vive en Fray Luis Beltrán, es profesora de patín y tiene un hijo de 30 años que se alistó en la Prefectura.

Con su madre intentó revincularse varias veces: en la infancia, en la adolescencia, pero ella la rechazó siempre. Años de terapia la hicieron superar el desapego hasta el punto que hoy, 48 años después del atentado, ya no la busca más ni sabe dónde vive. Es que la bomba no solo mató ese día a once personas, también generó estas otras historias. Esas que aún no cicatrizan.