Viajó a España a acosar a su exesposa y le puso un celular a su auto para seguirla por GPS

La historia de Di Stefano y su atormentada exesposa abunda en detalles macabros. Según la policía española son "indicios racionales de criminalidad suficientemente importantes". Di Stefano viajó el 24 de abril a España. Tenía pasaje de regreso para el 30 de mayo. Pasó tres días en un hostel madrileño, alquiló un auto y luego viajó a Pozuelo de Alarcón, al este de la capital, donde vive su ex esposa con sus tres hijos. Los detalles del caso los da la página Encripdata (https://encripdata.com/2023/06/04/argentino-atrapado-espana-viaje-atacar-exesposa-pulsera-electronica/). La alarma sonó cuando Alejandra, su ex exposa de 41 años, de quien Di Stefano se separó en 2010, encontró un teléfono celular adherido con cinta al chasis de su auto. De inmediato supo que estaba en peligro y no tuvo dudas: detrás sólo podía estar su ex esposo. Efectivamente, la policía española encontró que el chip prepago del celular espía había sido dado de alta por Carlos Marcelo Di Stefano. Lo grave es que Migraciones de Argentina debía haber enviado un aviso a la mujer ante la salida del país de su exesposo. El sistema falló y el mensaje nunca llegó. Otro fallo más en un sistema que deja a la víctima en manos del victimario. También el sistema policial y penal español fallaría acto seguido.