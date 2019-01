Una modelo denunció a Darín por acoso y dio detalles del hecho

"Le decís a Ana Rosenfeld que no defienda a Juan Darthés y vos me metiste la mano por abajo de mi calza cortada. Ricardo Darín, sos un caradura", escribió Seferian en sus redes sociales, mientras Calu Rivero contaba en una entrevista televisiva que el actor le había creído desde un primer momento lo sucedido durante el rodaje de la novela Dulce Amor.

Sin ánimo de finalizar allí su acusación, la modelo estuvo en el programa Incorrectas, conducido por Moria Casán, y contó qué pasó aquella noche de 2011: "Yo estaba en el boliche con mis amigas, tenía 22 años. Ellos (Ricardo, su mujer e hijos) estaban en una mesa tomando tequila y cerveza. Ella se va al baño y él se me acerca, me pregunta si quería tomar algo, le digo que no y me mete la mano por un agujero de las calzas".

La modelo continuó su relato: "Le digo «para, te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás» y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada". Su padre, según explicó, lee la borra del café en un restaurante armenio y Darín lo conoce.