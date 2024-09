Un japonés que pasó 45 años en el corredor de la muerte fue declarado inocente

El tribunal determinó que las pruebas fueron fabricadas y colocadas por los investigadores y que Hakamada no era culpable, dijo su abogado, Hideyo Ogawa.

Después de leerse el fallo y una explicación, su hermana de 91 años, Hideko Hakamada, salió del tribunal con una gran sonrisa, recibida con vítores y dos grandes ramos de flores para celebrar la absolución de su hermano después de una batalla legal de 58 años.

“Gracias a todos, hemos conseguido la absolución”, dijo en una rueda de prensa televisada. “Cuando escuché la sentencia principal me pareció casi divina. Me conmovió tanto que no podía dejar de llorar de alegría”.

Hakamada fue condenado por el asesinato en 1966 de un ejecutivo y tres miembros de su familia, y por incendiar su casa en el centro de Japón. Fue condenado a muerte en 1968, pero no fue ejecutado debido al largo proceso de apelación y nuevo juicio en el notoriamente lento sistema de justicia penal de Japón.

Pasó 48 años tras las rejas, más de 45 de ellos en el corredor de la muerte, lo que lo convierte en el preso condenado a muerte que más tiempo lleva en prisión en el mundo, según Amnistía Internacional.

Ogawa dijo que pidió a los fiscales que no apelaran el caso, como es posible, pero le dijeron que aún no han decidido qué hacer.

El abogado también dijo que el equipo de defensa está considerando presentar una demanda contra el gobierno, en parte para conocer más sobre la problemática investigación. Si los fiscales no apelan y se logra la absolución, Hakamada tendría derecho a solicitar una indemnización.

El tribunal superior tardó 27 años en rechazar su primera apelación para un nuevo juicio. Su segunda apelación para un nuevo juicio fue presentada en 2008 por su hermana.

Pruebas plantadas

En 2014, un tribunal concedió esa petición, cuando dictaminó que había pruebas que indicaban que había sido acusado injustamente. No fue absuelto de la condena, pero fue puesto en libertad y se le permitió esperar un nuevo juicio en su casa porque su mala salud y su edad hacían que su fuga fuera poco probable.

Pero el caso continuó rebotando entre varios tribunales, hasta que uno finalmente falló a su favor en 2023, allanando el camino para el último nuevo juicio que comenzó en octubre.

Tras su detención, Hakamada negó inicialmente las acusaciones, pero luego confesó. Más tarde dijo que su confesión fue forzada durante un violento interrogatorio por parte de la Policía. “No tengo nada que ver con el caso, soy inocente”, escribió en su carta a su madre durante el juicio en 1967.

El jueves, el tribunal concluyó que cinco piezas de ropa manchadas de sangre que los investigadores afirmaron haber encontrado ocultas en un tanque de pasta de soja fermentada, o miso, un año después del arresto de Hakamada, probablemente hayan sido plantadas mucho tiempo después del arresto. Esto se debe a que, según experimentos científicos, las manchas de sangre no deberían haber sido visibles en la ropa empapada en miso durante un año.