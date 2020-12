Twitter es la cuna de los memes y en un año marcado por el coronavirus fue una verdadera fábrica. Es que los usuarios de esta red social la usan para mostrar su ingenio. Gracias a la red del pajarito, muchas de estas creaciones son parte de WhatsApp, porque los stickers no tardaron en inundar los chats entre amigos y familia debido a que cada uno es acorde a una circunstancia distinta y siempre alguien tiene la respuesta ideal a través de este formato.

Desde la pequeña que sopla la vela a otra niña en un cumpleaños y los bailarines funebreros de Ghana hasta el perro musculoso que se compara con otro más chico son muchos los memes que se popularizaron este año. Sin dudas, el 2020 se lleva el premio al año de los mejores memes que se han creado.

El meme del perro musculoso

El perro musculoso es uno de los clásicos del 2020. Este meme hace una comparación entre lo distintas que eran las cosas antes a como lo son ahora.

meme perro.jpg

El meme de los funebreros africanos

La imagen de los muchachos africanos con el ataúd es sello de este 2020. Estos funebreros de Ghana se hicieron virales por su particular baile a la hora de llevar a cabo un velorio.

Ghana ataúd

El meme de la nena celosa

El meme de esta niña comenzó a difundirse tras un video que se hizo viral en el que una pequeña a su lado tiene que soplar la vela de cumpleaños y no llega a hacerlo. Con caras demostrando celos, hace llorar a la cumpleañera por adelantarse y apagar el fuego de la torta.

nena cumpleaños.jpg

El meme de Bugs Bunny comunista

El famoso meme que titularon "Bugs Bunny comunista" es una edición que se le realizó al conocido conejo agregándole la hoz y el martillo. Es utilizado cuando una persona habla de poseer algo propio y otro se hace eco de lo mismo, por lo que responde "Tenemos".

Bugs Bunny.jpg

El meme del Papa y el rey león

El meme del Papa Francisco se hizo viral gracias a una imagen en la que el Sumo Pontífice sostenía una ostia. A partir de la misma comenzaron a agregar distintos elementos o personajes que parecían ser tomados por él.

Papa francisco.jpg

El meme del Capitán América

Una escena protagonizada por Capitán América, en la piel del actor Chris Evans, se convirtió en meme y fue muy popular este año. Es un formato que permite hacer chistes muy malos.

meme capitan america.jpg

El meme de cómo empezó/cómo está yendo

El mundo twittero lo hizo de nuevo y comenzó a viralizar una serie de tweets en el que los usuarios comentaban como empezó su año y cómo se encuentra en la actualidad. Comenzó en inglés bajo la descripción de "how it started/ how it 's going" y luego comenzó a realizarse en todos los idiomas. Páginas famosas como la de la NBA utilizó este formato.

https://twitter.com/NBA/status/1315698758445916160 How it started: How it ended: pic.twitter.com/IUuxYHEJ0p — NBA (@NBA) October 12, 2020

https://twitter.com/Autie_Radig/status/1314397096863244291 How it started: How it ended: pic.twitter.com/ywh2dobB74 — autumn (@Autie_Radig) October 9, 2020

El meme de "Fuentes oficiales afirman que esto es falso"

Debido a la nueva normativa de Twitter en la que la red social comenzaría a avisar cuándo un tweet podría contener información falsa o de la que se desconozca su procedencia, los twitteros comenzaron a utilizar la frase "fuentes oficiales afirman que esto es falso" en sus respectivos posteos. Sin embargo, esto no sucedió cuando la app del pajarito sacó el comunicado, sino cuando el expresidente de Estados Unidos Donald Trump empezó a twittear sobre las elecciones y en cada uno de sus escritos aparecía este mensaje.

https://twitter.com/pppua/status/1329052649249976320 Me ha escrito mi ex pero no le he contestado.



— Paula Púa (@pppua) November 18, 2020

El meme de Di Caprio riendo

Una escena de la película Django Sin Cadenas, la que protagonizó Leonardo Di Caprio en 2012, comenzó a utilizarse como respuesta a muchas declaraciones o dichos haciendo referencia, el gesto del actor, a que lo mencionado anteriormente realmente no será así.

https://twitter.com/cuerdodeatar/status/1343159662280118273 -la gente: estamos hartos del meme de Di Caprio.



-El meme de Di Caprio: pic.twitter.com/m8JKdSDI2z — Basojaun (@cuerdodeatar) December 27, 2020

Mis planes/el 2020

Debido a lo duro que fue para muchos el año, una serie de tweets se vio de forma repetida aunque con distintas imágenes, comparando las expectativas que una persona tenía para este año y cómo afectó lo que pasó en realidad. Comenzó siendo una sola publicación pero a medida que el 2020 fue pasando, otros se sumaron reformulando la idea.

https://twitter.com/flanchota/status/1318370653276426244 mis planes / el 2020 pic.twitter.com/voPH9eAKFx — cartonero (@flanchota) October 20, 2020

https://twitter.com/Sir_Mathius/status/1267279800370110467 Mis planes para el 2020 / El 2020 pic.twitter.com/H3kNICLDLr — El Sir (@Sir_Mathius) June 1, 2020