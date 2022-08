El humo provocó otro choque en cadena en la autopista Rosario-Buenos Aires

Más adelante, agregó: "No pudimos evaluar aún todo lo que ocurrió. Sacamos a la víctima, que no es fatal. Es un conductor de un camión que tiene politraumatismos. Son nueve camiones de carga y una pick up. Más al sur hay otro accidente de menor gravedad. La visibilidad era nula".

Con motivo del accidente vial el tránsito fue cortado y los vehículos fueron desviados hacia la ruta 21 mientras los bomberos y personal de seguridad vial, entre otros, trabajan en el lugar.

Como siempre sucede en estos casos, en las redes sociales las personas que pasaron por el lugar subieron fotos y videos de lo que dejó el choque en cadena. Y una vez más por culpa de la escasa visibilidad por el humo proveniente de las islas.

Así vamos en camino al trabajo, ustedes dirán invierno, pampa húmeda, neblina!!

No , esto es humo de las quemas en las islas que no cesan y han provocado siniestros recientes en la Autopista Altura Villa Constitucion

Siniestro vial entre camiones a la altura de #VillaConstitución sentido hacia Rosario



Se realizan desvíos hacia #RP21

Respetar las indicaciones



Info Corredor Vial — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 1, 2022

