El Cubo de Rubik: cómo nació el rompecabezas más famoso de la historia

La fama de este juguete ha hecho que se convirtiera en el juguete de rompecabezas más vendido del mundo. Con más de 43 trillones de configuraciones para su armado, el Cubo de Rubik continúa siendo uno de los juguetes más populares de todos, y para muchos todavía sigue siendo uno de los más difíciles de resolver.

El Cubo de Rubik es un tipo de rompecabezas mecánico tridimensional que se popularizó en todo el mundo al punto de ganar el premio alemán a Mejor Juego del Año en la categoría de mejor rompecabezas. Hasta enero de 2009 se vendieron 350 millones de cubos en todo el mundo, convirtiéndolo no solo en el rompecabezas más vendido, sino que es considerado, en general, el juguete más vendido del mundo.

Un cubo de Rubik clásico posee seis colores uniformes, los tradicionales blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. Está compuesto por un mecanismo de ejes que permite a cada cara del cubo girar independientemente, mezclando así los colores. Para resolver el rompecabezas, se debe reorganizar las piezas para que cada cara vuelva a quedar en un solo color.

El cubo ha cobrado tanta fama que se han desarrollado diferentes versiones a lo largo de los años. Las principales son las siguientes: el 3×3×3, el cubo de Rubik original, el 4×4×4 (La venganza de Rubik), el 5×5×5 (El cubo del profesor). Desde septiembre de 2008 salieron a la venta el 6×6×6 y el 7×7×7 de Verdes Panagiotis. Además, la empresa Shengshou ha lanzado al mercado desde principios de 2012 cubos de 8x8x8, 9x9x9 y 10x10x10. Desde entonces salen tanto nuevos productos como nuevas marcas.

Este famoso juego que ha revolucionado la manera de pensar rompecabezas ha sido inventado por el el húngaro Ernó Rubik a mediados de la década de 1970. En aquél periodo, Rubik trabajaba en el Departamento de Diseño de Interiores en la Academia de Artes y Trabajos Manuales Aplicados en Budapest. Una de las versiones dice que que el cubo fue construido como herramienta escolar para ayudar a sus estudiantes a entender objetos tridimensionales.

Pero en verdad, la historia que se acepta como oficial cuenta que el verdadero objetivo era resolver el problema estructural que lograra mover las partes independientemente sin que el mecanismo entero se desmoronara, es decir, Ernó estaba investigando la manera en la que se pudieran mover los bloques de forma independiente sin que se desmontara el cubo. En 1987, Rubik declaró que la idea del rompecabezas de colores surgió cuando estaba mezclando su cubo e intentó devolverlo a su posición original. Así notó que cada vez que los giraba los bloques se reorganizaban.

Rubik obtuvo en 1975 la patente húngara, con la que originalmente había llamado a su invento "cubo mágico". Los primeros ejemplares del cubo de Rubik salieron a la venta a finales de 1977 en jugueterías de Budapest. El cubo mágico se unía por medio de piezas de plástico ensambladas entre sí que prevenían que las piezas se separaran. En septiembre de 1979 se firmó un acuerdo con Ideal Toys para vender el cubo mágico a nivel mundial y el rompecabezas hizo su debut internacional en ferias de juguetes de Londres, París, Núremberg y Nueva York en enero y febrero de 1980. Ideal Toys decidió cambiar el nombre del juguete y lo rebautizó como "Cubo de Rubik".

