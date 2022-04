Eduardo Salvio rompió el silencio tras protagonizar un escándalo callejero con su ex esposa

El testimonio del jugador surgió a través de una escueta conversación con la panelista Luli Fernández, del programa Socios del espectáculo. "Me preguntás como estoy, y te digo que me siento mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Solamente quería irme y no tener contacto. No vi que ella se cayó ni que se haya lastimado colgada a la manija mientras me marchaba con el auto andando. Ahora quiero superar este momento, que se acabe, para concentrarme en mis hijos y en cómo seguir en Boca", respondió Salvio.