La FNGA presente en la COP 27 de Egipto

Vinculación Santa Fe-California

En conjunto con la delegación oficial de la Provincia de Santa Fe que concurrió a la COP27, liderada por la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, la FNGA concretó una agenda con miras a fortalecer la relación histórica entre la provincia y el Estado de California, partes del Acuerdo de Hermanamiento suscrito en 2015, del cual la FNGA fue impulsora y signataria.

En este sentido, tuvo lugar en Sharm el-Sheij una serie de reuniones de trabajo entre los actores mencionados.

En primer lugar, una reunión entre la FNGA, los senadores Dave Min, Bob Wieckowski y John Laird, y la Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales del Senado de California, Shannon Shellenberg, en la cual se habló sobre el Hermanamiento y el fortalecimiento del Acuerdo, fijándose objetivos concretos para que el mismo llegue a las poblaciones y para desarrollar una agenda de acercamiento entre ciudades y regiones, sobre la base de sus 4 ejes: político, académico, comercial y ambiental. El seguimiento de la vinculación entre Santa Fe y California es una tarea que la FNGA viene llevando adelante como una política de Estado.

A partir de la idea de territorializar el Acuerdo a las regiones, se concretó otro encuentro entre la FNGA, el senador Dave Min y alcaldes de municipios californianos: Jackie Elward (Rohnert Park), Libby Schaaf (Oakland), entre otros.

Por último, una tercera reunión de trabajo congregó a la FNGA con la delegación californiana y la delegación santafesina, compuesta por la ministra Erika Gonnet, la Directora de Conservación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Clara Mitchell, el subsecretario de Cambio Climático, Marcelo Gallini y los intendentes Luis Castellano (Rafaela), Enrique Vallejos (Reconquista) y Paula Mitre (Vera). También fue parte de la reunión Federico Pucciarello, titular de Rosario Bioenergy. En la misma se trataron temas relativos al accionar tanto de Santa Fe como de California en materia ambiental; a la Ley de Cambio Climático de Santa Fe -de cuya redacción la FNGA fue partícipe-; al abordaje de la problemática de los fuegos, produciéndose compromisos mutuos con miras a intercambiar conocimiento y tecnología para la detección y extinción; y a la necesidad de trabajar con energías renovables. Se procuró, asimismo, fortalecer el vínculo bilateral a partir de la pertenencia de ambos estados a la coalición Under2, tomando en consideración además que California es el co-chair de la región Norte.

Participación en paneles

El día 12, la FNGA organizó el panel “Hacia un futuro energético sostenible: la provincia argentina de Santa Fe como productora de biocombustible”, en el que participaron como oradores Diego Sueiras (Presidente de la FNGA), Erika Gonnet (Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe), Cristian Feldkamp (Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Federico Pucciarello (titular de Rosario Bioenergy y líder de la Cámara Santafesina de Energías Renovables), Federico Villarreal (Director de Cooperación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y Martín Dapelo (representante de la Cámara Argentina de Energías Renovables). El encuentro se desarrolló en el pabellón del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo del Sistema Interamericano especializado en agricultura y que coopera con sus 34 Estados miembros para contribuir al desarrollo agrícola y el bienestar rural. Allí se abordó la confluencia entre agro y ambiente, exponiéndose los avances y desafíos hallados en la región a la hora de implementar el biodiesel como recurso energético, tanto en autos como en barcos y aviones, y enfatizando en la capacidad productiva de biocombustibles de Santa Fe.

Cabe destacar la presencia de funcionarios de la Embajada de Argentina en Egipto, así como también de Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado nacional; Verónica Geese, ex Secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe; Santiago Negri, Presidente de CREA Argentina; José Fernandez Alonso, director académico del Área de Finanzas Verdes de la FNGA; Mariano Villares, co-fundador y director general de Sustentabilidad sin Fronteras, entre otros. Otros socios estratégicos de la Fundación también estuvieron presentes en el público, tales como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER).

Durante la exposición, el presidente de la FNGA mencionó que las empresas de biodiesel son fundamentales para la transición de la matriz energética, especialmente por el propósito de reemplazar a los combustibles fósiles, y que la Provincia de Santa Fe es una clara prueba de este camino, por lo que -remarcó- se necesitan legislaciones que apoyen este cambio. El expositor comentó asimismo que la Fundación lanzó durante la COP27 su Área de Comercio Internacional Sustentable. Por su parte, la Ministra de Ambiente de Santa Fe resaltó que cada política pública es pensada teniendo en cuenta la transición como horizonte. Cristian Feldkamp, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, enfatizó en que el sector agrario argentino es parte de la solución al cambio climático. Federico Pucciarello remarcó la necesidad de dejar de comprar soluciones enlatadas a la transición energética, como la electromovilidad, y de apoyar la producción de biodiesel, que es propia de nuestra región, en tanto contamos con los recursos naturales para ello. Martin Dapelo, representante de CADER, agregó que Santa Fe tiene la posibilidad de convertirse no sólo en exportadora de alimentos, sino también de energía. Finalmente, Federico Villarreal, Director de Cooperación en IICA cerró las exposiciones mencionando que el sector agrario es parte de la solución al cambio climático, donde el biodiesel es un ejemplo de ello.

Presentación del Área de Comercio Internacional Sustentable

Durante la COP27, la FNGA lanzó oficialmente su nueva Área de Comercio Internacional Sustentable, espacio destinado a la promoción de un comercio internacional más amigable con el ambiente, al fortalecimiento de las capacidades de la Provincia de Santa Fe en este ámbito y a la generación de contenidos académicos e instancias de capacitación relativos a la temática, entre otros fines. Asistieron a la presentación la delegación del Norte Grande Argentino, miembros de Under2 y demás organizaciones de la sociedad civil.

Participación en eventos de la Coalición Under2, las Alianzas por la Acción Climática (ACA) y otros

La FNGA es miembro fundacional y Coordinadora del Nodo Santa Fe y del Nodo de Políticas Climáticas de la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA) -coalición enmarcada en ACA, iniciativa global del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés)-, por lo cual su participación en los eventos organizados por la misma en el marco de la COP27 fue indispensable, contribuyendo al fortalecimiento de lazos internacionales y a la definición de nuevos objetivos que permitan abordar los desafíos.

Formaron parte también de la coalición argentina la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Fundación Vida Silvestre, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Danone, Natura y la organización Sustentabilidad sin Fronteras. Con esta última, la FNGA suscribió un acuerdo de trabajo con miras a realizar futuros trabajos vinculados con la lucha contra el cambio climático.

Además, el día 15 tuvo lugar el evento virtual “Diálogo desde la COP27: política climática argentina y actualización de las negociaciones en Egipto”, organizado conjuntamente por la FNGA y la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA). El encuentro, que versó sobre las políticas públicas adoptadas por Argentina ante la crisis ambiental contemporánea y que contó con la participación de diferentes sectores (agro, energía, gobiernos locales, organizaciones y juventudes). Allí, el presidente de la FNGA y la coordinadora de Ambiente, Milagros Baraldi, ofrecieron un aporte desde la perspectiva de la gobernanza local, de los estados subnacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, divulgando asimismo el Nodo Santa Fe del que la Fundación es parte como miembro de ACA.

Por otro lado, la FNGA asistió a los diferentes paneles organizados por Under2, coalición conformada por 271 estados subnacionales comprometidos a lograr cero emisiones netas para 2050. Entre ellos destacamos:

“Acción multinivel de los Estados y regiones. Rendición de cuenta y el ciclo de la ambición”.

“Los beneficios de una transición justa en el transporte: lecciones aprendidas de los líderes climáticos”.

“Debate a puerta cerrada sobre la Coalición Under2. Compromiso con los Procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”.

La FNGA también estuvo presente en eventos organizados por IICA, America Is All In y la delegación del Norte Grande.